Ожидаем открытия индекса МосБиржи вблизи отметки 2470 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3%, вблизи отметки 2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2490 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.