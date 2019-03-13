Аномальная стойкость рубля может представлять опасность - БКС

"Курс рубля к середине недели продолжает укрепляться до уровней, близких к 65,5 - на наш взгляд, такая динамика рубля принимает все более сомнительный характер. На этой неделе рублевый актив остается полностью инертным к разнородным негативным факторам воздействия. Временная коррекция в рубле, которая было началась после проявления мягкости ЕЦБ и фактического подтверждения слабости роста экономики ЕС, не смогла набрать какой-либо существенной силы. Аналогичную стойкость курс нацвалюты демонстрирует и в отношении санкционного фона, который продолжил ухудшаться на этой неделе. Инвесторы игнорируют как обвинения в отношении Роснефти, так и предпосылки для усиления давления на реализацию проекта "Северный Поток-2". Нельзя не заметить, что фундаментальный базис в рубле остается сильным - давление от покупок валюты ЦБ на рынке нивелируется сезонно высоким профитом счета текущих операций, а нефтяные цены продолжают восхождение к уровням, превышающим отметку в 67$. Мы считаем, что у такой стойкости рубля остается достаточно мало прочности. Усиление геополитического риска на РФ, которое с большой вероятностью будет продолжаться в перспективе ближайших месяцев, рано или поздно вернется в форму наиболее актуального фактора при оценке рисков инвесторами на российские активы. Низкоамплитудный тренд движения курса российской валюты, наблюдаемый в последние недели, может привести к реализации скачкообразной коррекции. На наш взгляд, наиболее волатильным периодом может стать начало апреля - на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений. В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной "ловушкой" для инвесторов, когда "пружина рублевой стойкости все же разожмется". Если говорить о краткосрочной перспективе курса до конца этой недели, то "боковое" движение в рубле, вероятно, продолжится. Негативным фактором может стать очередное решение по Brexit, если английский истеблишмент неожиданно примет решение о готовности к выходу из ЕС без заключения сделки. Мы полагаем, что более вероятным сценарием является развитие событий в ключе переноса сроков Brexit на перспективу и продолжение переговоров между сторонами. В этом случае реакция рынков на события в туманном Альбионе будет менее существенной. Дополнительное давление на рубль может быть сформировано и со стороны усиления геополитических рисков - американский истеблишмент в ближайшее время, скорее всего, продолжит "охоту на ведьм" в отношении проектов энергетической отрасли РФ. Набор факторов поддержки, вероятно, не претерпит существенных изменений. Ожидаемый диапазон курса рубля до конца недели - 65,3-66,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.