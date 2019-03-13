Sberbank CIB повысил оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $51 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Прогнозная стоимость акций "Яндекса" была повышена на 4% в основном в связи с увеличением стоимости "Яндекс.Такси" с учетом анализа бизнеса по доставке еды. Мы ожидаем, что в ближайшие три года средний годовой рост в сегменте доставки готовой еды в России ускорится с 15,5% в 2018 году до 16,4%. Если в 2018 году доля агрегаторов в сегменте доставки еды составляла всего 17%, то к 2022 году они могут увеличить ее до 55%, то есть рост составит в среднем 57% в год. По нашим оценкам, благодаря очень хорошему старту сервиса "Яндекс.Еда" в период между 2018 годом и 2022 годом совокупный оборот бизнеса "Яндекс.Еда" будет ежегодно расти в среднем на 88%, а средние темпы роста чистой выручки превысят 100%. По нашему мнению, выход "Яндекс.Еды" на уровень безубыточности по EBITDA в значительной степени будет зависеть от жесткости конкуренции. По нашим расчетам, стоимость предприятия "Яндекс.Еды" составляет $357 млн. Мы оцениваем стоимость СП "Яндекс.Такси" в $7,5 млрд", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, в сегменте медиа-сервисов повышается вовлеченность и лояльность пользователей. По их оценкам, выручка от подписок на музыкальные сервисы "Яндекса" в 2018 году составила около 1,2 млрд рублей, что в целом на уровне лидера этого рынка.

"Подписка на сервисы - важный индикатор лояльности пользователей, который должен обеспечить рост вовлеченности и использование прочих связанных сервисов. Мы ожидаем, что в 2018-2021 годах выручка "Яндекса" от подписки на музыкальные сервисы будет расти в среднем примерно на 50% в год за счет увеличения доли платящих пользователей. Ключевыми факторами для этого сегмента будут потенциальный выход Spotify (шведский музыкальный стриминговый сервис - прим. ИФ) на российский рынок, а также структура экосистемы, которую планирует создать Mail.ru. "Яндекс" пока не входит в число лидеров в сегменте видео-контента, однако, учитывая инвестиции компании в онлайн-кинотеатры и производство телесериалов, мы полагаем, что "Яндекс" намерен стать российским Netflix (американский стриминговый сервис - прим. ИФ). Мы оцениваем стоимость медиа-сервисов "Яндекса" примерно в $140 млн", - пишут аналитики.

"Яндекс" быстро расширяет свою экосистему, и его сервисы все активнее проникают в повседневную жизнь россиян. "Катализаторами роста котировок акций "Яндекса" могут быть первичное публичное размещение Uber или Lyft, трансформация "Яндекс.Маркета" в онлайн-ритейлера, а также добавление новых направлений в экосистему "Яндекса". Ключевые риски связаны со структурой управления и с тем, кто встанет во главе компании в случае ухода гендиректора Аркадия Воложа", - говорится в заключение обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $43,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $35,58 за штуку.