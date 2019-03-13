Устойчивость нефтяных котировок поддерживает покупки российской валюты - FxPro

Рубль развивает наступление третий день подряд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара USD/RUB опустилась до двухнедельного минимума на 65.50, потеряв более 80 копеек с начала недели. EUR/RUB оказался ниже 74, торгуясь на момент написания у 73.98, что возвращает его в область минимумов последних семи месяцев.

Такое укрепление поддерживалось позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Нефть также оказывает свое влияние, хотя и весьма ограниченное, в сравнении с тем, как было в предыдущие годы. Устойчивость нефтяных котировок поддерживает покупки российской валюты, возвращая ее в область локальных минимумов.

"Текущее состояние рынка весьма интересное, так как мы видим очередной тест рублем важных отметок, - указывает эксперт. - В предыдущие семь месяцев евро много раз разворачивался к росту после касания отметок в 74 рубля. Для доллара подобной областью усиления продаж стали уровни 65.00-65.50. Такая близость важных отметок заставляет с интересом следить за развитием динамики. Чаще всего в подобных условиях рынки разворачиваются, пытаясь остаться в рамках устоявшихся торговых диапазонов. В нашем случае это рискует вылиться в ослабление рубля к валюте. Будет слишком наивно списывать со счетов и сценарий прорыва. Решительный выход за рамки торгового диапазона станет важным сигналом для участников и может породить серьезную волну роста, вплоть до 64 за доллар и 72 за евро. В то же время, стоит учитывать, что это пока альтернативный, а не базовый сценарий, так как по-прежнему остается острым вопрос дальнейших санкций со стороны США и развития ралли на фондовых рынках в условиях явного замедления экономики".