На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе - Julius Baer

"Представленные в понедельник поправки в соглашение о выходе Великобритании из ЕС оказались недостаточными для проведения его через парламент страны. Против документа высказался 391 член Палаты представителей, за - 242. Разница в числе противников и сторонников новой версии документа оказалась ниже, чем на голосовании в январе. Тем не менее, изменения, внесенные в положение, касающееся договоренностей по ирландской границе, и политическая декларация о намерении принять (в переходный период) соглашение о свободной торговле с ЕС оказались слишком мелкими и недостаточно обязывающими с юридической точки зрения, чтобы заставить большинство парламентариев изменить свою точку зрения", - отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер.

В среду Палате представителей предстоит голосование по вопросу о Brexit без соглашения, которое практически со 100%-ной вероятностью будет также отклонено, считает эксперт. На четверг намечено голосование по отсрочке Brexit, которая, скорее всего, будет одобрена. После этого премьер-министр Тереза Мэй попросит официальный Брюссель о продлении периода для переговоров, чтобы перенести срок выхода Великобритании из ЕС, который сейчас назначен на 29 марта. На сегодняшний день Евросоюз кажется готовым на такое развитие событий, но условия отсрочки будут обсуждаться на саммите ЕС 21 марта.

"Перенос даты не решит проблему Brexit, и проблемы для теряющей поддержку Мэй могут только обостриться, - полагает Дэвид Мейер. - Требования разрешить политический кризис внеочередными выборами или новым референдумом по Brexit могут стать еще более громкими. На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы ожидаем рост курса фунта, поскольку жесткого выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, удастся избежать либо подписанием мягкого соглашения с Брюсселем, либо проведением нового референдума".