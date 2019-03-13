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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте - Банк "Санкт-Петербург"
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13 марта 2019 года 12:14
Не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте - Банк "Санкт-Петербург"
"Сегодня рубль укрепляется к доллару США, торгуясь в районе 65,5 руб./$. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте пока что не оказывает давления на российскую валюту. Санкционная угроза висит над Россией как "дамоклов меч", однако в отсутствии новых деталей по этой теме мы не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте. Ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 65-66,5 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
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13 марта 2019 года 16:10
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $51 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:30
Промышленная статистика Китая, вероятно, приведет к снижению цен на цветные металлы - Sberbank Investment Research
"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:50
Рубль развивает наступление третий день подряд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара USD/RUB опустилась до двухнедельного минимума на 65.50, потеряв более 80 копеек с начала недели. EUR/RUB оказался ниже 74, торгуясь на момент написания у 73.98, что возвращает его в область... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:38
Инвесторы ждут еженедельного отчета EIA по товарным запасам углеводородов, который выйдет в 17:30 мск - Sberbank Investment Research
"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA,... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:16
Если индекс Мосбиржи два дня подряд закроется ниже 2450 п., ему откроется дорога вниз в пределах 10% - ГК "ФИНАМ"
"В первой половине дня российский рублёвый индекс Московской биржи снизился ещё на 0.5% и подошёл к отметке 2455 пункта, а валютный индекс РТС просел на 0.3%, до отметки 1182 пункта. Российские индексы уже почти два месяца дрейфуют практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет... читать дальше
.13 марта 2019 года 13:29
На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе - Julius Baer
"Представленные в понедельник поправки в соглашение о выходе Великобритании из ЕС оказались недостаточными для проведения его через парламент страны. Против документа высказался 391 член Палаты представителей, за - 242. Разница в числе противников и сторонников новой версии документа оказалась... читать дальше
.13 марта 2019 года 12:40
В случае закрепления пары доллар/рубль ниже 65,5 руб. не исключено дальнейшее укрепление рубля в сторону 65,16 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Торги на внутреннем рынке начались для доллара с ослабления, и к середине дня рубль был близок к отметке 65,5. Евро в утренние часы также скорректировался и опускался ниже 74 руб., однако к полудню восстановил позиции чуть выше данного уровня. На площадках развивающихся рынков наблюдалась... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:55
Рынок акций РФ утром откатился к 2450п по индексу МосБиржи, лидирует Норникель на рекордных за год объемах
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в среду откатился к нижней границе боковика 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок из-за неопределенности с Brexit, лидируют в снижении акции "Норникеля" на рекордных за год оборотах на фоне известий о продаже пакета бумаг ГМК компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова по цене ниже рынка. читать дальше
.13 марта 2019 года 11:55
"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:48
"Рубль фактически вернулся к привычным отметкам вблизи 65.5 в паре с долларом, устойчиво преодолеть которые ему пока не удается из-за сохраняющихся санкционных рисков. Они накануне вновь возросли на фоне сообщений об одобрении в Палате представителей США ряда антироссийских законопроектов,... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:29
"Большинство ЕМ валют вчера продолжили укрепляться к доллару, не был исключением и рубль с его 0.5% ростом до 65.60/USD. Активность оставалась относительно невысокой, однако эта ситуация наблюдается уже около двух недель ввиду отсутствия новых ярких идей и серьезных драйверов. Косвенно локальную... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
.13 марта 2019 года 10:54
"Российская валюта продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди остальных валют EM. Однако потенциал укрепления, на мой взгляд, серьезно ограничен. Одной из причин разворота может стать усиление геополитической напряженности. В последние два дня санкционная риторика значительно... читать дальше
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