Рынок акций РФ утром откатился к 2450п по индексу МосБиржи, лидирует Норникель на рекордных за год объемах

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в среду откатился к нижней границе боковика 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок из-за неопределенности с Brexit, лидируют в снижении акции "Норникеля" на рекордных за год оборотах на фоне известий о продаже пакета бумаг ГМК компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова по цене ниже рынка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2456,38 пункта (-0,5%, минимум дня - 2452,78 пункта), индекс РТС - 1179,95 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 65,59 рубля (-0,05 рубля).

Акции "Норникеля" упали на 3,3% - до 13,91 тыс. рублей при объеме торгов 6,592 млрд рублей (максимум как минимум с апреля 2018 года).

Накануне поздно вечером стало известно, что Crispian Investments Р.Абрамовича и А.Абрамова продает в рамках процедуры ускоренного сбора заявок пакет акций ГМК "Норильский никель" с ценовым ориентиром 13,45 тыс. рублей за штуку. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, объем пакета составляет 1,7% акций (около 2,7 млн штук) и итоговая цена сделки вряд ли изменится. Исходя из цены продажи, за пакет в размере 1,7% Crispian может выручить около 36,2 млрд рублей. Crispian берет на себя обязательство не продавать акции "Норникеля" в течение двух месяцев после размещения. Всего у этой компании на данный момент около 6% в капитале ГМК.

Также подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%).

В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), минусуют Европа (FTSE, DAX теряют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,05%) из-за неопределенности в отношении Brexit, а также судьбы торговых переговоров США и Китая.

Палата общин парламента Великобритании накануне вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

Т.Мэй, выступая во вторник, заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Инвесторы также ждут новых деталей о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несколько встревоженные заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров.

Взаимное повышение пошлин США и Китаем несет в себе риски для экономик обеих стран, и инвесторы надеются на заключение ими торгового соглашения, которое сняло бы часть давления на мировую экономику.

Нефть утром в среду умеренно растет на сообщении о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на статистике Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов топлива в США. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,92 за баррель (+0,4% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $57,25 за баррель (+0,7% и +0,1% во вторник).

ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам в Хьюстоне во вторник источник, близкий к картелю. По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API. При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей.

В среду внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей (17:30 МСК). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 3,5 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, британский парламент вновь проголосовал против очередного варианта сделки по Brexit, и теперь одним из вероятных сценариев становится неконтролируемый выход Великобритании из состава ЕС - вопрос об этом будет обсуждаться в парламенте в среду. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация по паре доллар-рубль: в то время как усиление рисков в Европе оказывает поддержку курсу доллара, опубликованные данные по динамике потребительских цен в США имеют противоположное влияние, поскольку добавили аргументов в пользу длительной паузы в повышении процентной ставки ФРС.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Пучкарева, индекс МосБиржи снижается на бумагах "Норникеля" из-за намерения Crispian Investments продать пакет акций металлурга с дисконтом к рыночной цене, рубль укрепляется - на этом фоне лучше остальных себя чувствуют бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Участники нефтяного рынка были ободрены статистикой API и снижением прогнозов по добыче нефти в США от EIA. Пока котировки успешно сдерживаются уровнем $67, но в случае его прохождения цели сместятся к $70. Доллар опустился к ключевым уровням поддержки 65-65,5 руб./$1, от которых несколько раз происходил разворот.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, если изучить заявления британских парламентариев, то вопрос "развода" с ЕС отходит на второй план, а более всего их волнует возможность отправить в отставку саму Т.Мэй. В среду состоится голосование по "жесткому" расставанию с Евросоюзом. Нефть в очередной раз поддержала статистика по запасам вдобавок к заявлению Саудовской Аравии о том, что экспорт в апреле будет ниже 7 млн баррелей в сутки.

Рубль остается одной из самых высокодоходных валют в мире, что приводит к значительному спросу на аукционах ОФЗ. В среду Минфин проводит размещение двух выпусков ОФЗ, что будет обеспечивать рубль поддержкой. Индекс МосБиржи способен протестировать поддержку на уровне 2450 пунктов, но каких-то явных поводов для закрепления ниже этой важной линии у рынка пока нет, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский считает, что диапазон 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность.

Текущие настроения на глобальных рынках можно охарактеризовать как смешанные, а риски, связанные с вопросами Brexit, локально добавляют негатива. В среду состоится голосование парламента Британии по возможности выхода из состава ЕС без сделки (данный вариант с большой долей вероятности также будет отвергнут), и если парламентарии не поддержат данный вариант, то в четверг будет обсуждаться перенос окончательного согласования условий сделки с 29 марта на более поздний срок (данный сценарий пока можно считать базовым).

Тема Brexit в последние дни создает некоторую нервозность и неопределенность на рынках, что не способствует выраженной тенденции. Индекс S&P 500 вновь вплотную приблизился к зоне 2800-2820 пунктов, которая уже четырежды сдерживала все попытки роста индекса со второй половины октября прошлого года. Явных драйверов для продолжения уверенного роста пока не хватает, и инвесторы находятся в ожидании событий второй половины месяца (заседание ФРС и встреча лидеров США и Китая по вопросу заключения торгового соглашения).

Индекс МосБиржи последние четыре недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов. Из отдельных факторов риска можно отметить, что Палата представителей Конгресса США приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена "оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО", санкционный список должен быть увеличен из-за дела Бориса Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на рынок, но в то же время данные четыре меры каких-либо "сверхвесомых" рисков для российских активов не должны представлять, считает М.Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+21,6%), ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+20,1%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+14,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,883 млрд рублей (из них 1,286 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).