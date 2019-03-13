Любые значимые изменения в факторах риска способны обеспечить рублю рост - РФПИ

"Большинство ЕМ валют вчера продолжили укрепляться к доллару, не был исключением и рубль с его 0.5% ростом до 65.60/USD. Активность оставалась относительно невысокой, однако эта ситуация наблюдается уже около двух недель ввиду отсутствия новых ярких идей и серьезных драйверов. Косвенно локальную равновесность текущих уровней подтвердили и оценки ЦБ платежного баланса за первые два месяца года. Так, профицит текущего счета вырос до US$22.3 млрд. с US$20.6 млрд. в прошлом году из-за увеличения торгового сальдо и сокращения отрицательного вклада других компонентов. При этом отрицательное сальдо финансового счета также выросло до US$18.7 млрд. с US$8.7 млрд. за 2М18. А возобновление покупок валюты для Минфина обеспечило рост валютных резервов на US$6.1 млрд. В целом, данные продолжают указывать на то, что растущий приток валюты по текущему счету, вероятно, в значительной степени оседает на валютных счетах, что отражается как рост иностранных активов. Внешние риски и необходимость обслуживания внешних долгов - основные объяснения. Любые значимые изменения в факторах риска способны обеспечить рублю рост. Психологическую поддержку рублю обеспечивает и дорогая нефть, хотя слухи о возможности продления сделки ОПЕК+ до конца года пока на ценах не сказались", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.