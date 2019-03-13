Рубль поддержат сегодняшние аукционы ОФЗ и стартующие в пятницу налоговые выплаты - "Нордеа Банк"

"Рубль фактически вернулся к привычным отметкам вблизи 65.5 в паре с долларом, устойчиво преодолеть которые ему пока не удается из-за сохраняющихся санкционных рисков. Они накануне вновь возросли на фоне сообщений об одобрении в Палате представителей США ряда антироссийских законопроектов, предполагающих подготовку дополнительных докладов, в том числе об активах президента. Данные законопроекты не предполагают ужесточения санкций, но вновь напоминают рынку о сохранении геополитических рисков, ограничивая потенциал укрепления валюты. Предстоящая завтра публикация ежемесячного отчета ОПЕК и обсуждение вариантов продления сделки ОПЕК+ сохраняют нефть на комфортных уровнях, формируя поддержку для российской валюты. Из прочих локальных факторов поддержки, актуальных для рубля на текущей неделе, остаются стартующие в пятницу налоговые выплаты и предстоящие сегодня аукционы ОФЗ. Сегодняшняя статистика по промышленному производству в Еврозоне (13:00 по Москве) может позволить рублю чувствовать себя комфортнее в паре с евро", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".