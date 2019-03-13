Ориентирами для Brent по-прежнему выступают отметки $66-$68/bbl - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились более чем на 7 mb. Напомним, что данные API являются предварительными и сегодня участники рынка будут ждать официальной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах от Минэнерго США. Поддержку ценам на нефть также оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия выступает за продление декабрьской сделки ОПЕК+ по сокращению добычи до конца текущего года с существующими или несколько сниженными квотами. Вчера Минэнерго США опубликовало краткосрочный прогноз по рынку нефти, в котором ведомство снизило прогноз по росту добычи сырья в Штатах, что также увеличивает оптимизм игроков в отношении перспектив «чёрного золота». Ориентирами на Brent по-прежнему выступят отметки $66-$68/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти в "Нордеа Банке".