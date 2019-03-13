Не видим стимулов для устойчивого укрепления рубля - Росбанк

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в феврале составил $10,5 млрд , что сопоставимо с уровнями января и соответствует сезонной модели. При этом отток частного капитала немного замедлился до $8,2 млрд против $10,4 млрд, однако такие уровни по-прежнему выглядят повышенными. Банк России объясняет ускоренный отток капитала увеличением вложений в активы за рубежом, среди которых, по нашему мнению, преобладают торговые кредиты, накопление наличности и сделки прямого инвестирования. Принимая во внимание покупку валюты в рамках бюджетного правила ($3,9 млрд в феврале), расстановка сил со стороны фундаментальных факторов имеет нейтральное влияние на рубль. Хотя рубль укрепил свои позиции с начала года (USD/RUB -2%), мы видим поддержку в существенном снижении геополитической премии, а также в смягчении позиции ФРС и ослаблении доллара. По нашим оценкам, баланс валютной ликвидности в 1к'19 сохранит тенденцию к сжатию по мере сезонного снижения экспортной выручки, текущей интенсивности оттока капитала и реализации бюджетного правила. На этом фоне мы не видим стимулов для устойчивого укрепления рубля (SGe: 66.2 в 1к'19)", - указывают аналитики Росбанка.