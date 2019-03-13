Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в условиях неопределенности на внешних рынках

Москва. 13 марта. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях неопределенной ситуации на глобальном рынке из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,61-65,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,62 руб./$1 (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,07 руб./EUR1 (+1,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,3 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,03 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов на фоне неопределенности на внешних рынках из-за ситуации в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Палата общин вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Инвесторы по-прежнему ждут новых деталей о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несколько встревоженные заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров. Взаимное повышение пошлин США и Китаем несет в себе риски для экономик обеих стран, и инвесторы надеются на заключение ими торгового соглашения, которое сняло бы часть давления на мировую экономику.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду третью сессию подряд, рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на сюрприз Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялись на 0,45% - до $66,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на 0,69% - до $57,26 за баррель.

ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам в Хьюстоне во вторник источник, близкий к картелю. По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API. При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.