Рубль продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди остальных валют EM - БКС

"Российская валюта продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди остальных валют EM. Однако потенциал укрепления, на мой взгляд, серьезно ограничен. Одной из причин разворота может стать усиление геополитической напряженности. В последние два дня санкционная риторика значительно усилилась, как со стороны США, так и со стороны ЕС. Пара USD/RUB, не сумев закрепиться выше важного уровня 66, продолжила снижение. Сейчас пара подходит к нижней границе узкого торгового диапазона 66-65,5. Оттуда вполне вероятен разворот вверх. В случае пробоя данной локальной поддержки, пара может опуститься к более сильному уровню в районе 65, это будет неплохой возможностью для покупок валюты", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.