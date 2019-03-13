Диапазон 65,50-66 руб/долл. на данный момент выглядит относительно сбалансированным - Промсвязьбанк

"В начале недели пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл., и вчера сумела продвинуться к нижней границе данного диапазона, - комментирует эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Внешние условия для рубля по-прежнему считаем близкими к нейтральным – основная группа валют EM и цены на нефть марки Brent в последние дни не демонстрируют явно выраженной тенденции. Мы по-прежнему видим фундаментальный потенциал для умеренного укрепления рубля с текущих уровней (при сегодняшних ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми считаем уровни в 63-64 руб/долл.), но, отчасти за счет наличия санкционных рисков, реализовать его пока не удается".

Из отдельных факторов риска аналитик банка отметил, что Палата Представителей США вчера приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена «оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО», санкционный список должен быть увеличен из-за дела Б.Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на российские активы, но в то же время данные четыре меры каких-либо сверхвесомых рисков для рубля не должны представлять, полагает Михаил Поддубский.

"Основные санкционные риски для российской валюты, на наш взгляд по-прежнему связаны с DASKA Act, лежащем в Сенате США, и

частично необходимостью американской стороны (согласно собственному законодательству) реализовывать второй раунд санкций за использование химоружия. Диапазон 65,50-66 руб/долл. на данный момент выглядит относительно сбалансированным", - заключает аналитик Промсвязьбанка.