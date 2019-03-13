Пока Brent будет находиться у верхней границы диапазона 65-67 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть не смогла закрепиться выше 67 долл./барр., как и ожидалось. Тем не менее, пока сырье будет находиться у верхней границы диапазона 65-67 долл./барр., с попытками пойти выше при наличии достаточного к тому импульса. В фокусе ежемесячный отчет Минэнерго США, где впервые за полгода был понижен прогноз по добыче нефти в США в т.г. и в следующем. Так, в 2019 г. ожидается 12,3 млн барр./день (-110 тыс. барр./день от прошлого прогноза), в 2020 г. – 13,03 млн барр. (-170 тыс. барр. от прошлого прогноза). Также поддержкой выступила статистика от API, где запасы сырой нефти снизились на 2,6 млн барр., а запасы бензинов – на 5,8 млн барр. Запасы дистиллятов выросли незначительно – на 0,2 млн барр. Сегодня смотрим на данные по запасам от Минэнерго США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.