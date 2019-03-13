Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением из-за резкого падения стоимости акций Boeing, которые снизились в цене более чем на 6% после падения на 5% накануне. Десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов Boeing-737 Max после крушения самолета этой модели в Эфиопии. О запрете на эксплуатацию авиалайнера Boeing-737 Max 8, а также Boeing-737 Max 9 объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Таким образом, полеты самолетов этих двух типов временно запрещены во всем воздушном пространстве ЕС. США и Канада, однако, не стали вводить ограничений.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Палата общин парламента Великобритании вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов. Т.Мэй, выступая во вторник, заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном падают в среду в условиях сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, а также судьбы торговых переговоров США и Китая. Трейдеры предпочитают фиксировать прибыль после существенного подъема азиатских рынков в начале этой недели. Японский индекс Nikkei 225 потерял около 1%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%.

Инвесторы по-прежнему ждут новых деталей о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несколько встревоженные заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров. Взаимное повышение пошлин США и Китаем несет в себе риски для экономик обеих стран, и инвесторы надеются на заключение ими торгового соглашения, которое сняло бы часть давления на мировую экономику.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в среду третью сессию подряд, рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на сюрприз Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялись на 0,31% - до $66,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже выросли утром на 0,55% - до $57,18 за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 0,14%, до $66,67 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,87 за баррель, что тоже на 0,14% выше, чем в понедельник.

ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам в Хьюстоне во вторник источник, близкий к картелю. По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их. По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла во вторник в 2,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 12,652 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,045 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 марта снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 584,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+0,47%), "Газпром БО-23" (+0,22%) и "РЖД-001P-02R" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-02" (-0,48%), "Роснефть-001Р-04" (-0,27%) и "Роснефть БО-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Банк 27 февраля собирал заявки на двухлетние бонды. В ходе премаркетинга ориентир ставки был сужен один раз с отметки 8,55-8,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,45% годовых. Купоны квартальные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания размещала только еврооблигации.

АО "Солид-товарные рынки" 12 марта начало размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-001 объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет размещается по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых, купоны квартальные. Заем размещается в рамках программы эмитента серии КО объемом до 3 млрд рублей, зарегистрированной НРД в январе текущего года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 15 марта проведет размещение облигаций серии БО-ПО2 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "ГрузовичкоФ-Центр" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-ПО1 объемом 50 млн рублей в размере 17% годовых. Компания разместила облигации объемом 50 млн рублей в апреле 2018 года. Срок обращения бондов составит 2 года, номинал одной бумаги - 50 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. По бондам предусмотрена годовая оферта с исполнением 2 апреля 2019 года.

ООО "Спектр" допустило техдефолт по выплате 3-го купона облигаций 1-й серии, не выплатив 255 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания 11 марта 2016 года завершила размещение 10-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Облигации размещены по открытой подписке. Бумаги имеют годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 17% годовых. Ставки 2-10-го купонов определяются как максимальное значение из двух показателей: годовой инфляции плюс 4% или ставки рефинансирования плюс 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.