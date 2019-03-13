"Боковик" на рынке акций продолжится - Алор Брокер

"Исходя из внешнего фона, можно ожидать, что российский рынок акций откроется вблизи вчерашнего закрытия, может быть, в легком "минусе". А дальше нас опять ждет "вялый боковик", если же, конечно, мы не получим порцию каких-либо новостей или не начнется сильное движение за океаном", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.