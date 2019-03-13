Индекс МосБиржи способен протестировать поддержку на уровне 2450 пунктов - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно снижались, но нефть удерживала свои позиции. Сырьевые валюты слабели, но у рубля есть собственная история, которая может поддержать его курс. Российская валюта остаётся одной из самых высокодоходных в мире, что приводит к значительному спросу на аукционы ОФЗ. В среду Минфин проводит размещение двух выпусков ОФЗ, что будет обеспечивать рубль поддержкой. Индекс МосБиржи способен протестировать поддержку на уровне 2450 пунктов, но каких-то явных поводов для закрепления ниже этой важной линии у рынка пока нет", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.