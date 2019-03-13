Внешний фон в среду не предполагает существенного повышения - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, не предполагает существенного повышения. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы в преддверии выяснения судьбы соглашения по выходу Великобритании их ЕС и очередные попытки Конгресса США раскрутить санкционную спираль против России окажут давление на отечественный рынок. Сегодня интерес для инвесторов представляют аукцион Минфина по продаже ОФЗ, а также финансовые результаты по МСФО за 2018 год и заседание совета директоров "Русагро", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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