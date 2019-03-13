13 марта 2019 года 09:47
Утренние прогнозы: понижение на старте
В среду аналитики предполагают негативный старт торгов на фондовом рынке РФ. Однако снижение будет небольшим.
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция. Индекс МосБиржи вчера завершил торги скромным ростом на 0,1% и последние четыре недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов. Из отдельных факторов риска отметим, что Палата Представителей США вчера приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена "оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО", санкционный список должен быть увеличен из-за дела Б.Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на рынок, но в то же время данные четыре меры каких-либо сверхвесомых рисков для российских активов не должны представлять. Диапазон в 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2460 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 пунктов. После умеренного негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индекс МосБиржи способен протестировать поддержку на уровне 2450 пунктов, но каких-то явных поводов для закрепления ниже этой важной линии у рынка пока нет".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, не предполагает существенного повышения. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы в преддверии выяснения судьбы соглашения по выходу Великобритании их ЕС и очередные попытки Конгресса США раскрутить санкционную спираль против России окажут давление на отечественный рынок".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Британский парламент вчера проголосовал против очередного варианта сделки по Brexit, и теперь одним из вероятных сценариев становится неконтролируемый выход Великобритании из состава ЕС - вопрос об этом будет обсуждаться в парламенте сегодня".
Опубликовано: /Финмаркет/
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