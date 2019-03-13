Нефть дорожает 3-ю сессию подряд

S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в среду. Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением из-за резкого падения стоимости акций Boeing.

Бумаги Boeing упали в цене более чем на 6% после снижения на 5% накануне. Десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов Boeing-737 Max после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

О запрете на эксплуатацию авиалайнера Boeing-737 Max 8, а также Boeing-737 Max 9 объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Таким образом, полеты самолетов этих двух типов временно запрещены во всем воздушном пространстве ЕС. Регуляторы Германии, Франции, Ирландии, Великобритании, Турции и ряда других стран ввели ограничения на полеты самолетов Boeing-737 MAX. Ранее о приостановке их использования заявили Эфиопия и Индонезия.

США и Канада, однако, не стали вводить ограничений.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза.

Палата общин парламента Великобритании вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

Т.Мэй, выступая во вторник, заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Поддержку фондовому рынку во вторник оказали статданные, указавшие на ослабление инфляции в США в прошлом месяце.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка.

Февральский рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,5%, что является минимумом с сентября 2016 года, неожиданно замедлившись с 1,6% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции в годовом выражении на уровне 1,6%.

Ослабление инфляции в США позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет продолжать ужесточение кредитно-денежной политики.

Тем временем индикатор оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, в феврале вырос на 0,5 процентного пункта - до 101,7 пункта. В январе значение индекса упало до минимального уровня со времен президентских выборов 2016 года.

Стоимость бумаг Dick's Sporting Goods Inc. упала на 11%. Ритейлер спортивных товаров сообщил о снижении продаж на 6,5% в четвертом квартале.

Акции Tesla потеряли в цене 2,6%. Юристы главы Tesla Илона Маска выступили в его защиту, заявив о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) слишком бурно реагирует на его твиты.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise упала на 3% вслед за ухудшением оценки акций компании аналитиками UBS Group AG, заявившими о наличии препятствий для роста облачного бизнеса компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 13 марта снизился на 96,22 пункта (0,38%) и составил 25554,66 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,22 пункта (0,3%) - до 2791,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 32,97 пункта (0,44%) и составил 7591,03 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в среду в условиях сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, а также судьбы торговых переговоров США и Китая.

Трейдеры предпочитают фиксировать прибыль после существенного подъема азиатских рынков в начале этой недели, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Палата общин вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки высказался 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

Т.Мэй во вторник заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

"Многие думают, что Великобритания может принять решение отложить Brexit, однако неясно, согласится ли на это Евросоюз", - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в Токио Сейки Орими.

"Таким образом, неопределенность в отношении потенциальных последствий Brexit, остается, заставляя инвесторов сохранять осторожность", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Инвесторы по-прежнему ждут новых деталей о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несколько встревоженные заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров.

Взаимное повышение пошлин США и Китаем несет в себе риски для экономик обеих стран, и инвесторы надеются на заключение ими торгового соглашения, которое сняло бы часть давления на мировую экономику.

Иена укрепляется в среду на фоне повышения спроса на валюты "тихой гавани", и на этом фоне дешевеют акции производителей электроники и машиностроительных компаний.

Стоимость бумаг Murata Manufacturing упала на 4%, Hitachi - на 2,7%, Toyota - на 0,7%, Daikin Industries - на 2,2%.

Кроме того, падают котировки акций телекоммуникационных компаний SoftBank Group (-0,5%) и KDDI (-2,7%).

В Гонконге дешевеют бумаги Geely Automotive (-0,4%) и AAC Technologies (-2%).

Стоимость бумаг китайской ZTE упала на 6,7% на торгах в Шанхае во вторник на информации о том, что контролирующий акционер этого производителя телекоммуникационного оборудования планирует сократить долю в компании.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду третью сессию подряд, рынок реагирует на сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+, а также на сюрприз Американского института нефти (API), объявившего о сокращении товарных запасов топлива в США.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялись на $0,21 (0,31%) - до $66,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,29 (на 0,51%) - до $57,16 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 9 центов (0,14%), до $66,67 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,87 за баррель - на 8 центов (0,14%) выше, чем в понедельник.

ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года, это самый обсуждаемый вариант, сообщил журналистам в Хьюстоне во вторник источник, близкий к картелю. По его словам, сделку предлагается продлить с теми же квотами или чуть облегчить их.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice. За 10 отчетных периодов с начала года запасы сократились всего на 640 тыс. баррелей, отмечает API.

При этом резервы бензина на прошлой неделе упали на 5,8 млн баррелей - вдвое больше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов увеличились на 195 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.