После умеренного негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою консолидацию - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3-0,4%, вблизи отметки 2460 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 пунктов. После умеренного негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому среди обильной макроэкономической статистики, выходящей в США, наибольшую практическую значимость будут иметь официальные еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 мск)", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.