Диапазон в 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"На российском фондовом рынке в последние дни отсутствует явно выраженная тенденция. Индекс МосБиржи вчера завершил торги скромным ростом на 0,1% и последние четыре недели держится в узком диапазоне 2450-2500 пунктов. Из отдельных факторов риска отметим, что Палата Представителей США вчера приняла сразу четыре законопроекта, направленные против российских властей, согласно которым разведка США должна подготовить доклад о личном капитале и активах президента РФ, должна быть проведена "оценка политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО", санкционный список должен быть увеличен из-за дела Б.Немцова, а также законодательно оформлен запрет признания Крыма российским. С точки зрения сантимента, данные новости могут оказывать локальное давление на рынок, но в то же время данные четыре меры каких-либо сверхвесомых рисков для российских активов не должны представлять. Диапазон в 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность", - полагает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.