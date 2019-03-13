Индекс РТС может возобновить коррекцию вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Британский парламент вчера проголосовал против очередного варианта сделки по Brexit, и теперь одним из вероятных сценариев становится неконтролируемый выход Великобритании из состава ЕС - вопрос об этом будет обсуждаться в парламенте сегодня. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация по паре доллар-рубль (в то время как усиление рисков в Европе оказывает поддержку курсу доллара, опубликованные вчера данные по динамике потребительских цен в США имеют противоположное влияние, поскольку добавили аргументов в пользу длительной паузы в повышении процентной ставки ФРС)", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.