Рынок акций РФ умеренно подрос во главе с Норникелем вслед за миром, индекс МосБиржи сдерживался укреплением рубля

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за мировыми площадками, где к вечеру "быки" взяли тайм-аут в ожидании голосования в парламенте Великобритании по плану Brexit; лидерами роста выступили бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) им "Полюса", а индекс МосБиржи сдерживался укреплением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2468,25 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался к 2480 пунктам), индекс РТС - 1183,34 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2%.

Доллар просел до 65,71 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Подешевели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9% и -2,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

"Ростелеком" утром во вторник опубликовал отчет за четвертый квартал 2018 года по МСФО, согласно которому выручка оператора выросла на 4% и составила 87,26 млрд рублей, что превысило ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рост выручки ожидался на уровне 2,6% (до 86,28 млрд рублей).

Однако показатель OIBDA за отчетный период увеличился на 2%, до 26,04 млрд рублей, что ниже ожиданий. Согласно прогнозу, рост показателя составлял 4,3% (до 26,8 млрд рублей). Рентабельность OIBDA сократилась до 29,8% с 30,5% годом ранее, что также ниже прогноза.

В 2019 году "Ростелеком" ожидает прирост выручки и OIBDA на уровне не менее 2,5%, сообщила компания. Выручка оператора за 2018 год выросла на 5%, до 320,24 млрд рублей.

Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite - 1,1%), однако в Европе динамика индексов вечером смешанная (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Участники рынка во вторник ждут повторного голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. В ходе первого голосования в середине января премьер-министр Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение: парламент отверг ее сделку с преимуществом в 230 голосов.

Если голосование вновь окажется провальным, события могут развиваться по двум сценариям: Великобритания может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем или же Лондон может отложить дату выхода из союза. В настоящее время выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Голосования по вопросам соглашения и переноса сроков предусмотрены в ближайшие дни.

Если депутаты поддержат сделку, то Brexit, вероятнее всего, состоится в срок. Затем до декабря 2020 года Брюсселю и Лондону предстоит договориться о торговых отношениях после разрыва союза.

Нефть во вторник выросла на ожиданиях дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, цена Brent протестировала отметку $67 за баррель, после чего подъем забуксовал. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,96 за баррель (+0,6% и +1,3% накануне), апрельская цена WTI - $57,27 за баррель (+0,9% и +1,3% в понедельник).

Как сообщалось накануне, Саудовская Аравия в апреле планирует добывать значительно менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем.

Тем временем в Венесуэле производство нефти упало из-за проблем с энергоснабжением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве нефти страны. По словам источника, в некоторых частях страны добыча полностью приостановлена, нефтяные скважины закрыты, поскольку отрасль напрямую зависит от энергоснабжения.

Перебои с энергоснабжением в Венесуэле продолжаются пятый день подряд, из-за чего не работает множество предприятий.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, позитивные новости с международной арены оказали поддержку рисковым активам, но не обошлось и без ложки дегтя.

Глава ФРС США накануне дал понять, что регулятор готов взять длительную паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Вышедшие данные по розничным продажам в США превзошли ожидания рынка, также добавили оптимизма новости о том, что премьер-министру Великобритании и главе Еврокомиссии удалось прийти к консенсусу по вопросу ирландской границы. Эти сообщения взбодрили участников торгов и спровоцировали покупки акций.

К вечеру инвесторы взяли паузу в преддверии голосования в парламенте Великобритании по вопросу Brexit. С учетом достигнутых с Брюсселем договоренностей шансы заключения мягкого варианта сделки выросли, однако участники торгов предпочитают дождаться окончательных итогов. Если парламент вновь отклонит предложенный Т.Мэй вариант выхода, то в среду пройдет голосование "за" или "против" жесткого варианта Brexit. В случае же отказа от жесткого варианта парламент в четверг будет решать вопрос о переносе "дедлайна" по выходу страны из ЕС c 29 марта на более поздний срок.

Российский рынок отреагировал ростом на позитивные новости с международной арены, инвесторы приступили к аккуратным покупкам, однако о массовой атаке "быков" говорить не приходится. Участники торгов не готовы к активным действиям без поддержки с внешних площадок, где умеренный оптимизм может сойти на нет. Отчасти сдерживающим фактором являются и очередные секционные угрозы со стороны США.

В итоге индекс МосБиржи продолжает болтаться в диапазоне между 2445-2455 пунктов и 2505-2510 пунктов.

По данным "Коммерсанта", АФК "Система" может продать Совкомбанку 25% "Детского мира" (MOEX: DSKY) за 20 млрд руб. Исходя из цены закрытия акций ритейлера 11 марта на уровне 89,98 руб., рыночная стоимость 25%-ной доли в "Детском мире" (+0,6%, до 90,5 руб.) составляет 16,62 млрд руб. Таким образом, потенциальная сделка по продаже 25% акций компании за 20 млрд руб. предполагает 20%-ную премию к рыночной цене. Давление на акции "Роснефти" оказали заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что "Роснефть" продолжает поддерживать режим Мадуро, покупая венесуэльскую нефть у подсанкционной PDVSA, отмечает эксперт.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, после довольно бодрого старта настроения инвесторов на мировых площадках несколько ухудшились. Рынками дирижируют новости из Британии, где курс фунта рухнул в ответ на сообщения о том, что генеральный прокурор Англии раскритиковал новый проект соглашения по Brexit. Инвесторы тут же восприняли его заявление как сигнал к снижению вероятности одобрения проекта на голосовании в Парламенте.

Российский рынок акций оперативно отреагировал на ухудшение внешнего фона, хотя остался на положительной территории. Индекс МосБиржи растерял весь утренний рост, что усугубилось валютным фактором - укреплением рубля за счет роста нефтяных котировок.

На рынке энергоносителей отмечается дальнейшее улучшение настроений, во многом на фоне еще более масштабного сокращения добычи в Венесуэле. Угасание спроса на доллар также оказывает ценам определенную поддержку. Инвесторы ждут отчета API по запасам нефти в США, который определит дальнейший вектор движения котировок. Падение объемов запасов сыграет на руку "быкам" и может позволить Brent завершить день над уровнем $67 за баррель, считает Г.Николаев.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утренний оптимизм на отечественном рынке акций был вызван ростом американских и азиатских индексов, однако далее силы покупателей иссякли. В Великобритании вечером состоится голосование по плану выхода из ЕС, но пока нет полной уверенности, что Тереза Мэй сможет заручиться поддержкой депутатов. Из российских историй можно выделить снижение бумаг "Роснефти" на фоне заявлений госсекретаря США М.Помпео о том, что кризис в Венесуэле был спровоцирован Россией и Кубой, а "Роснефть" продолжает закупки нефти из этой страны.

Глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер полагает, что экспорт газа в Европу продолжит расти. Лишь в 2018 году он увеличился на 3,8%, а доля "Газпрома" на газовом рынке Европы достигла 36,7%. "Ростелеком" отчитался о росте прибыли по МСФО за 2018 год на 7% при росте выручки на 5%, однако свободный денежный поток уменьшился до 14,8 млрд рублей против 20,4 млрд рублей годом ранее. Задолженность компании выросла на 3% до соотношения чистый долг/OIBDA

Цена нефти находится на комфортном уровне, мировая экономика получает сигналы о новых стимулах от ведущих центральных банков, соглашение между США и Китаем продолжает продвигаться к моменту заключения, а тема санкционных ограничений к РФ пока отошла на второй план. В среду Минфин РФ проведет очередные аукционы ОФЗ, которые пользуются повышенным спросом в последнее время. Более того, за февраль нерезиденты купили бумаги на 46 млрд рублей. Возможно, что опасения по поводу запретов на покупку новых выпусков заставляют иностранных инвесторов проявлять повышенную активность, пока есть возможность приобрести высокодоходные инструменты. Поэтому в ближайшее время сложно ожидать от рубля серьезных попыток ослабления, считает аналитик.

В Европе оптимизм к вечеру также угас. Впереди голосование в британском парламенте, провал которого будет означать рост вероятности выхода Великобритании из ЕС без условий. Если же Т.Мэй сможет победить оппонентов, то уже в среду состоится более акцентированное движение вверх. Индекс МосБиржи пока продолжает консолидироваться в диапазоне 2450-2500 пунктов, рубль имеет шансы на укрепление в свете очередных размещений ОФЗ, отмечает А.Кочетков.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что индекс МосБиржи продолжает пребывать в боковом диапазоне. Цены на нефть выросли, но энтузиазма покупателей нет, поскольку Brent не вышла наверх из диапазона $64,5-67,5 за баррель. Факторы роста нефтяных цен большей частью являются краткосрочными. Теракт на электростанции в Венесуэле привел к затруднению нефтедобычи. Представитель Саудовской Аравии заявил, что страна планирует в апреле дальнейшее уменьшение нефтедобычи, но подобные заявления являются краткосрочными драйверам роста (в апреле страна будет поставлять менее 7 млн б/с).

Т.Мэй и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер стремятся положить конец длительным переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако парламент Великобритании может и дальше препятствовать инициативам Т.Мэй, направленным на ускорение переговоров. В США фондовые рынки выросли за счет технологического сектора.

Слухи о торговом мире Китая и США являются для рынков поддерживающим фактором. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил ключевые вопросы торгового соглашения с главой Минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Еще одним стимулом являются новые инициативы для ускорения китайской экономики, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Инвестиционной компании Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+39,5%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+39,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+11,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+5,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+4,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-40%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-6%), ПАО "Белон" (MOEX: BLNG) (-5,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,723 млрд рублей (из них 8,692 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).