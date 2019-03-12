Рубль вечером продолжил укрепление к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 12 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, торгуясь вблизи минимальных отметок с начала сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам и продолжающей дорожать нефти.

Курс доллара США составил 66,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,09 руб./EUR1, подешевев на 11,5 копейки (ранее в ходе торгов евро опускался ниже 74 руб./EUR1 впервые с 25 февраля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,44 копейки - до 69,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах в условиях позитивной динамики мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets. Поддержку рублю также оказывают цены на нефть, продолжающие подниматься во вторник после скачка в понедельник, вызванного ожиданиями дальнейшего сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК.

Во вторник вечером мировые инвесторы ждут голосования в британском парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Голосование по этому вопросу пройдет уже второй раз, так как в ходе первого голосования в середине января парламент отверг сделку премьер-министра Терезы Мэй с перевесом в 230 голосов.

Цены на нефть растут во вторник на опасениях снижения поставок из Венесуэлы, а также сигналах готовности ОПЕК продолжать сокращение добычи. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,42% - до $66,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,83% - до $57,26 за баррель.

Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне из-за экономического и политического кризиса. Санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, стали еще одним ударом для нефтяной отрасли страны.

Тем временем, сигналы из Саудовской Аравии указывают на готовность страны продолжать сокращение добычи. И, кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в минувшее воскресенье заявил о том, что ОПЕК, возможно, продолжит сокращать добычу и во втором полугодии, сообщило Reuters.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, во вторник торги на внутреннем валютном рынке проходят в спокойном режиме. "Определенную поддержку рублю оказывают позитивные настроения на мировых фондовых площадках, подталкивающие игроков к покупке рисковых активов, а также рост нефти. В целом спрос и предложение уравновешивают друг друга, мы не ждем выхода пары "доллар-рубль" из проторгованного диапазона и укрепления рубля выше 65 руб./$1. Нет новостей, которые могли бы заставить рубль укрепиться выше этой отметки, и, скорее всего, пара "доллар-рубль" в ближайшее время продолжит торговаться близи текущих уровней", - отметил Р.Фролов.

"Рубль во вторник неплохо укрепился в паре с долларом за счет отступления американской валюты на мировой арене и роста нефтяных котировок. Доллар вернулся к 65,7 руб./$1, есть шанс сползания в область 65,5 руб./$1. Откуда снова начнутся робкие и неуверенные покупки американской валюты по принципу "шаг вперед - два назад". Краткосрочный диапазон движения пары "доллар-рубль" составляет 65,65-66,0 руб., "евро-рубль" - 73,95-74,55 руб.", - полагает старший аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 марта на 30,89 копейки, до 65,7674 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,24 копейки, до 74,0672 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 27,17 копейки по отношению к понедельнику и составил 65,7653 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 29,75 копейки и составил 65,7507 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 481,905 млн, из которых $744,243 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 737,662 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к понедельнику на 19,98 копейки, до 74,0735 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 15,7 копейки и составил 74,0976 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR944,732 млн, из которых EUR267,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR676,917 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 12 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1,819 трлн рублей (при лимите 2,15 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 5 марта, банки разместили в ЦБ 1,827 трлн рублей (при лимите 2,16 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 12 марта также провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 19-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 500 млрд рублей. Банк России полностью разместил данный выпуск облигаций по цене отсечения 99,953% при объеме спроса 854 млрд 882,8 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 9 б.п. - до 8,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 5 б.п. - до 8,63% годовых.