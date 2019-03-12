12 марта 2019 года 18:36
Цены евробондов РФ плавно подрастают во вторник благодаря спросу нерезидентов
Москва. 12 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают во вторник благодаря спросу иностранных инвесторов на отечественные активы, включая акции, валютные и рублевые облигации, а также рубль. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 11 марта и составила 111,12% от номинала, что соответствует доходности 3,61% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к понедельнику на 4 базисных пункта, составив 98,89% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,43% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1,5 пункта и составил 118 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 33 базисных пункта - до 112,04% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 5,015% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 24 базисных пункта, подорожав до 108,33% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 102,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,35% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 104,35% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,815% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 32 базисных пункта - до 99,51% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 5,28% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 99,13% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,375% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня немного подросли по сравнению с понедельником благодаря существующему спросу со стороны иностранных инвесторов. При этом большинство выпусков торгуется на максимальных за последние полгода ценовых уровнях, хотя в целом ликвидность рынка не очень высокая. Инвесторы сохраняют спрос на российские бумаги, несмотря на существующие санкционные риски. Позитивную ценовую динамику сегодня демонстрируют также рублевые гособлигации и рубль. В принципе рынок евробондов России растет практически с самого начала года с небольшой коррекционной паузой в середине февраля", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
13 марта 2019 года 16:10
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $51 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.
13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.
13 марта 2019 года 15:30
"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая... читать дальше
.
13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
.
13 марта 2019 года 14:50
Рубль развивает наступление третий день подряд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара USD/RUB опустилась до двухнедельного минимума на 65.50, потеряв более 80 копеек с начала недели. EUR/RUB оказался ниже 74, торгуясь на момент написания у 73.98, что возвращает его в область... читать дальше
.
13 марта 2019 года 14:38
"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA,... читать дальше
.
13 марта 2019 года 14:16
"В первой половине дня российский рублёвый индекс Московской биржи снизился ещё на 0.5% и подошёл к отметке 2455 пункта, а валютный индекс РТС просел на 0.3%, до отметки 1182 пункта. Российские индексы уже почти два месяца дрейфуют практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет... читать дальше
.
13 марта 2019 года 13:29
"Представленные в понедельник поправки в соглашение о выходе Великобритании из ЕС оказались недостаточными для проведения его через парламент страны. Против документа высказался 391 член Палаты представителей, за - 242. Разница в числе противников и сторонников новой версии документа оказалась... читать дальше
.
13 марта 2019 года 12:40
"Торги на внутреннем рынке начались для доллара с ослабления, и к середине дня рубль был близок к отметке 65,5. Евро в утренние часы также скорректировался и опускался ниже 74 руб., однако к полудню восстановил позиции чуть выше данного уровня. На площадках развивающихся рынков наблюдалась... читать дальше
.
13 марта 2019 года 12:14
"Сегодня рубль укрепляется к доллару США, торгуясь в районе 65,5 руб./$. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте пока что не оказывает давления на российскую валюту. Санкционная угроза висит над Россией как... читать дальше
.
13 марта 2019 года 11:55
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в среду откатился к нижней границе боковика 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок из-за неопределенности с Brexit, лидируют в снижении акции "Норникеля" на рекордных за год оборотах на фоне известий о продаже пакета бумаг ГМК компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова по цене ниже рынка. читать дальше
.
13 марта 2019 года 11:55
"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.
13 марта 2019 года 11:48
"Рубль фактически вернулся к привычным отметкам вблизи 65.5 в паре с долларом, устойчиво преодолеть которые ему пока не удается из-за сохраняющихся санкционных рисков. Они накануне вновь возросли на фоне сообщений об одобрении в Палате представителей США ряда антироссийских законопроектов,... читать дальше
.
13 марта 2019 года 11:29
"Большинство ЕМ валют вчера продолжили укрепляться к доллару, не был исключением и рубль с его 0.5% ростом до 65.60/USD. Активность оставалась относительно невысокой, однако эта ситуация наблюдается уже около двух недель ввиду отсутствия новых ярких идей и серьезных драйверов. Косвенно локальную... читать дальше
.
13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
.