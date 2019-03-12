Цены евробондов РФ плавно подрастают во вторник благодаря спросу нерезидентов

Москва. 12 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают во вторник благодаря спросу иностранных инвесторов на отечественные активы, включая акции, валютные и рублевые облигации, а также рубль. Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 11 марта и составила 111,12% от номинала, что соответствует доходности 3,61% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к понедельнику на 4 базисных пункта, составив 98,89% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,43% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1,5 пункта и составил 118 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 33 базисных пункта - до 112,04% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 5,015% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 24 базисных пункта, подорожав до 108,33% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 102,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,35% годовых), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 104,35% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,815% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 32 базисных пункта - до 99,51% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 5,28% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 99,13% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,375% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня немного подросли по сравнению с понедельником благодаря существующему спросу со стороны иностранных инвесторов. При этом большинство выпусков торгуется на максимальных за последние полгода ценовых уровнях, хотя в целом ликвидность рынка не очень высокая. Инвесторы сохраняют спрос на российские бумаги, несмотря на существующие санкционные риски. Позитивную ценовую динамику сегодня демонстрируют также рублевые гособлигации и рубль. В принципе рынок евробондов России растет практически с самого начала года с небольшой коррекционной паузой в середине февраля", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.