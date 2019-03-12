Китайская статистика толкает вниз котировки стали и железной руды - Julius Baer

Начало года традиционно является сложным периодом для рынка металлов из-за отсутствия нормальной статистики из Китая, что связано с празднованием в стране Нового года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Усреднение данных за январь и февраль позволяет получить более-менее адекватную картину, свидетельствующую о замедлении внешней торговли и росте объемов кредитования. При этом более пристальный взгляд на статистику по последнему показывает, что прирост долгосрочных кредитов гораздо ниже краткосрочных. То есть финансирование таких секторов, как машиностроение, строительство недвижимости и инфраструктуры, являющихся крупными потребителями металлов, остается низким, делает вывод эксперт.

"В понедельник свежая статистика оказала давление на котировки железной руды и стали, которые в Китае подешевели на 2,9% и 1,3% соответственно, - напоминает Карстен Менке. - На фоне замедления экономического роста и в отсутствие государственных мер стимулирования потребляющих значительные объемы металла отраслей мы ожидаем сокращение производства стали в КНР в текущем году, что приведет к снижению спроса на железную руду. Тем временем, ее поставки из Бразилии остались примерно на прежнем уровне несмотря на закрытие отдельных шахт после аварии в январе. Данные по поставкам показали лишь небольшое сокращение в феврале и рост в начале марта, а запасы бразильской руды в Китае увеличились до рекордных объемов. Мы признаем риски продолжительных перебоев в поставках руды с бразильских шахт, но не ожидаем дефицита сырья на рынке. Сохраняя осторожный взгляд на сектор, мы ожидаем, что на горизонте 3-х и 12-ти месяцев железная руда будет торговаться на уровне 70 и 65 долл. США за тонну соответственно".