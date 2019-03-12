Мы возобновляем покрытие Магнита и рекомендуем "Держать" акции компании с целевой ценой в 4 258 руб. за бумагу - ИК "Велес Капитал"

"Мы возобновляем покрытие Магнита и на данный момент рекомендуем "Держать" акции компании с целевой ценой в 4 258 руб. за бумагу, - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин. - Мы отмечаем, что инвестиционный профиль ретейлера, в связи с большим количеством переменных факторов, пока представляется нам непрозрачным. В 2019 г. начнется реализация ряда крупных проектов, в частности полномасштабное развертывание сети аптек, дополнительные открытия магазинов в почтовых отделениях, ускорение обновления действующих магазинов, что должно позитивно отразится на динамике трафика и улучшить ROIC компании. Однако позитивный эффект на данный момент сложно оценить, а макроэкономическая ситуация в стране остается нестабильной с неоднозначной динамикой потребления. Серьезные изменения в управленческой команде, стратегии и структуре владения, на данный момент также добавляют рисков и непредсказуемости в оценку потенциала компании. По нашему мнению, рынок будет проявлять осторожность в отношении Магнита в ближайшие кварталы, ожидая положительных результатов от последних инициатив и новых проектов. Факторами, которые позволят укрепить веру инвесторов, могут стать лучшая динамика трафика и выход сопоставимых продаж в положительную зону на протяжении ряда кварталов, ускорение роста продаж относительно прошлого года вкупе с устойчивыми показателями рентабельности, стабильность в стратегии и корпоративном управлении".