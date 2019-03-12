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Главная / Мнения аналитиков / ОПЕК+, геополитика и сезонный спрос "подогревают" нефтяные цены - БКС
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12 марта 2019 года 16:52
ОПЕК+, геополитика и сезонный спрос "подогревают" нефтяные цены - БКС
"В начале недели нефтяные котировки продолжают демонстрировать рост - поддержку сырью оказывают как фундаментальные факторы, так и факторы новостного фона. Во вторник нефтяные цены не оставляют попыток фиксации на уровнях $67. Основным фактором, формирующим тренд роста в нефтяных ценах, остается сделка ОПЕК+. Сам факт того, что сделка исполняется экспортёрами-участниками, на наш взгляд, создает необходимые условиях для продолжения роста цен в перспективе ближайших месяцев. Помимо фундаментального поддерживающего воздействия на цены, эффект от ОПЕК+ также усиливается вербальными интервенциям, инициатором которых традиционного становятся саудиты. По последним заявлениям представителей Саудовской Аравии, королевство продолжит придерживаться достаточно агрессивной тактики снижения объёмом своей нефтедобычи -экспортёр обещает производить менее 10 млн барр. /сутки в апреле (при наличии квоты ОПЕК+ в 10,3 млн барр. /сутки). Также рынок осторожно наполняется пока что предварительной информацией об отношении участников-сделки к продлению пакта до конца этого года. Мы продолжаем полагать, что большинство экспортеров склоняются именно к продлению действия сделки, а в перспективе апреля-мая данные позиции будут высказывать более открыто, что также окажет определенную поддержку росту цен. Помимо масштабной поддержки ОПЕК+ и связанного со сделкой новостного фона, позитивный импульсов в нефтяные котировки исходит и из Венесуэлы. После диверсионного "блэкаута" существенная часть производственных мощностей остается обесточенной. На этом фоне рынок начинает рассматривать очередную волну спада венесуэльской нефтедобычи. Заметим, что влияние данного дискретного фактора на цены может иметь несколько ограниченный формат - физические объемы экспортных постановок нефти из Венесуэлы уже сейчас находятся под существенным давлением из-за американских санкций. Таким образом, пониженный уровень поставок из боливарианской республики частично может быть уже заложен в текущие котировки нефтяного актива. Считаем, что набор позитивных факторов в виде действия ОПЕК+, геополитики, сезонного роста спроса на нефть может позволить нефтяным ценам продолжить свой рост. На переспективу этой недели ожидаемый диапазон движения составляет $66,4-68. В перспективе ближайшего месяца мы видим немалую вероятность роста цен до уровней $70", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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13 марта 2019 года 16:10
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $51 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Светланы Сухановой и Оксаны Мустяца. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:50
"Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за баррель. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов. Также влияние на настроения окажет... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:30
Промышленная статистика Китая, вероятно, приведет к снижению цен на цветные металлы - Sberbank Investment Research
"Цветные металлы вчера значительно выросли в цене. В лидерах оказался цинк, котировки которого поднялись по итогам дня на 3,7% на фоне низких запасов LME (включая запасы в Азии). Сегодня рынки консолидируются, динамика цен разнонаправленная. Завтра утром в Китае выйдет макростатистика, включая... читать дальше
.13 марта 2019 года 15:01
Brent продолжает демонстрировать устойчивость на уровнях около $67 за барр. Тем не менее, возвращение неопределенности по поводу Брекзита и неуверенность в заключении полноценного торгового соглашения США и Китая, вероятно, будут определять динамику торгов по крайней мере в начале дня, полагает... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:50
Рубль развивает наступление третий день подряд, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Пара USD/RUB опустилась до двухнедельного минимума на 65.50, потеряв более 80 копеек с начала недели. EUR/RUB оказался ниже 74, торгуясь на момент написания у 73.98, что возвращает его в область... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:38
Инвесторы ждут еженедельного отчета EIA по товарным запасам углеводородов, который выйдет в 17:30 мск - Sberbank Investment Research
"Цены на нефть сохраняют устойчивость на фоне неопределенности вокруг Brexit, оптимистичного ежемесячного отчета EIA и данных API по запасам: инвесторы ждут еженедельную статистику EIA. Мы полагаем, что сегодня рынок нефти будет более склонен к росту котировок. По нашему мнению, статистика EIA,... читать дальше
.13 марта 2019 года 14:16
Если индекс Мосбиржи два дня подряд закроется ниже 2450 п., ему откроется дорога вниз в пределах 10% - ГК "ФИНАМ"
"В первой половине дня российский рублёвый индекс Московской биржи снизился ещё на 0.5% и подошёл к отметке 2455 пункта, а валютный индекс РТС просел на 0.3%, до отметки 1182 пункта. Российские индексы уже почти два месяца дрейфуют практически на одном месте, и если будет обнародован новый пакет... читать дальше
.13 марта 2019 года 13:29
На фоне неопределенности в политической сфере мы сохраняем нейтральный взгляд на фунт стерлингов в краткосрочной перспективе - Julius Baer
"Представленные в понедельник поправки в соглашение о выходе Великобритании из ЕС оказались недостаточными для проведения его через парламент страны. Против документа высказался 391 член Палаты представителей, за - 242. Разница в числе противников и сторонников новой версии документа оказалась... читать дальше
.13 марта 2019 года 12:40
В случае закрепления пары доллар/рубль ниже 65,5 руб. не исключено дальнейшее укрепление рубля в сторону 65,16 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Торги на внутреннем рынке начались для доллара с ослабления, и к середине дня рубль был близок к отметке 65,5. Евро в утренние часы также скорректировался и опускался ниже 74 руб., однако к полудню восстановил позиции чуть выше данного уровня. На площадках развивающихся рынков наблюдалась... читать дальше
.13 марта 2019 года 12:14
Не видим факторов в пользу значительного ослабления российской валюты в марте - Банк "Санкт-Петербург"
"Сегодня рубль укрепляется к доллару США, торгуясь в районе 65,5 руб./$. Увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила с 12,5 млрд руб. в феврале до 18,3 млрд руб. в марте пока что не оказывает давления на российскую валюту. Санкционная угроза висит над Россией как... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:55
Рынок акций РФ утром откатился к 2450п по индексу МосБиржи, лидирует Норникель на рекордных за год объемах
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в среду откатился к нижней границе боковика 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок из-за неопределенности с Brexit, лидируют в снижении акции "Норникеля" на рекордных за год оборотах на фоне известий о продаже пакета бумаг ГМК компанией Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова по цене ниже рынка. читать дальше
.13 марта 2019 года 11:55
"Во вторник нефтяные котировки продемонстрировали незначительный рост и в целом остались на прежних уровнях. На часовом "таймфрейме" фьючерсов Brent сформировался ложный пробой сопротивления $67 за баррель. Покупательские настроения достаточно сильны, но пройти рубеж пока не удается. В случае... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:48
"Рубль фактически вернулся к привычным отметкам вблизи 65.5 в паре с долларом, устойчиво преодолеть которые ему пока не удается из-за сохраняющихся санкционных рисков. Они накануне вновь возросли на фоне сообщений об одобрении в Палате представителей США ряда антироссийских законопроектов,... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:29
"Большинство ЕМ валют вчера продолжили укрепляться к доллару, не был исключением и рубль с его 0.5% ростом до 65.60/USD. Активность оставалась относительно невысокой, однако эта ситуация наблюдается уже около двух недель ввиду отсутствия новых ярких идей и серьезных драйверов. Косвенно локальную... читать дальше
.13 марта 2019 года 11:11
"В ходе утренних торгов нефтяные котировки умеренно растут на фоне вышедших вчера вечером данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы сырья в Штатах по итогам прошлой недели снизились на 2.5 mb, в то время как неделей ранее запасы увеличились... читать дальше
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