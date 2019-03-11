Рубль растет к доллару и евро вечером в понедельник на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 марта. Доллар США дешевеет, после роста в первой половине дня евро также перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль несколько усилил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,12 руб./EUR1, опустившись на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,7 копейки - до 69,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в условиях дорожающей нефти, рост цен на которую обусловлен ожиданиями дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии. Поддержку рубля также оказывает рост интереса к рисковым активам, наблюдаемый на большинстве мировых рынках, в том числе рост валют emerging markets.

Участники рынка также анализируют тот факт, что ЦБ РФ не стал давать дополнительный сигнал перед заседанием совета директоров по ключевой ставке, продолжает оценивать достаточность произошедших в 2018 году повышений ставки. "Я думаю, что нам надо будет, как мы и говорили, оценить достаточность тех повышений, которые были сделаны в прошлом году. Сейчас мы готовим новый прогноз, дополнительно смотрим на все факторы, готовим анализ ситуации", - сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах "Недели российского бизнеса" РСПП. Она отметила, что пока достаточность этих повышений неочевидна. "22 числа скажем, что очевидно, что неочевидно. Нужно провести дополнительный анализ всех факторов", - подчеркнула К.Юдаева.

Кроме того, в опубликованном Центробанком РФ Обзоре рисков финансовых рынков говорится об отсутствии влияния усиления санкционной риторики в отношении России на курс рубля. Рынок спокойно пережил публикацию в конце февраля полного текста законопроекта Конгресса США об антироссийских санкциях, при этом риски волатильности в целом для emerging markets сохраняются, отмечает ЦБ РФ.

"Усиление санкционной риторики в отношении России не привело к значимым колебаниям курса рубля, доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года. Реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года", - отмечается в обзоре.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, если вторая половина прошлой недели была отмечена общим укреплением доллара на глобальном рынке, и рубль слабел относительно доллара сопоставимо с другими валютами emerging markets, то в понедельник ситуация обратная, и почти вся группа ЕМ демонстрирует позитивную динамику. "В принципе, внешние условия для рубля носят нейтральный характер. Нефть подрастает, но сейчас явной корреляции между котировками "черного золота" и рубля нет. К тому же нет и сильно выраженной внутренней истории, которая могла бы стать драйвером для рубля, поэтому мы ожидаем флэтового характера торгов на ближайшие несколько сессий", - отметил М.Поддубский.

"Большую часть дня на валютном рынке доллар пытался удержать позиции выше 66 руб./$1, однако давалось это американской валюте с большим трудом. Американская валюта по-прежнему встречает сильное сопротивление вблизи этого уровня, и вероятно, такая ситуация продолжится, пока доллар не получит должной поддержки со стороны факторов геополитического характера. В условиях нейтрального геополитического фона и в отсутствие санкционной риторики участники внутреннего рынка достаточно сдержанно отыгрывают динамику рынка Forex. Кроме того, ряд участников банковского рынка по-прежнему предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность: ставки МБК сохраняются вблизи максимумов с конца января, даже несмотря на приток в систему бюджетной ликвидности", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,34% - до $66,62 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,37%, до $56,84 за баррель. На минувшей неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,5%.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем.

Это сообщение сигнализирует о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 марта на 11,17 копейки, до 66,0763 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,34 копейки, до 74,2896 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 11,25 копейки по отношению к четвергу и составил 66,037 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 4,29 копейки и составил 66,0509 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 521,198 млн, из которых $735,11 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 786,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к четвергу на 27,96 копейки, до 74,2733 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 26,66 копейки и составил 74,72 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR580,047 млн, из которых EUR191,833 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR388,214 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,89% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,89% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 8,23% и 8,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,68% годовых.