Цены евробондов РФ в понедельник подрастают на фоне возросшего у инвесторов "аппетита к риску"

Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подрастают на фоне возросшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 8 марта на 19 базисных пунктов и составила 111,13% от номинала, что соответствует доходности 3,61% годовых (снижение на 6 базисных пунктов).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,88% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт и составила 2,435% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7 пунктов и составил 117,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 8 марта на 43 базисных пункта - до 111,69% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 5,04% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 30 базисных пунктов - до 108,08% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 5,03% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 29 базисных пунктов - до 102,29% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 4,375% годовых), с погашением в 2023 году - на 20 базисных пунктов, до 104,28% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,83% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 55 базисных пунктов - до 99,24% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,30% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 24 базисных пункта, до 98,9% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 4,41% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня умеренно растут в цене на фоне общемирового оптимизма глобальных инвесторов по отношению к евробондам развивающихся стран. На этом фоне доходность среднесрочных и "длинных" выпусков отечественных евробондов снизилась в среднем на 2-4 базисных пункта. Формированию позитивных настроений на emerging markets способствуют ожидания инвесторами того, что ФРС США на ряде ближайших заседаний, в том числе на мартовском, скорее всего, не будет менять базовую процентную ставку. Эти ожидания были подкреплены заявлениями главы Федрезерва Джерома Пауэлла, сделанными им в пятницу. Он, в частности, обратил внимание инвесторов на то, что текущий уровень процентных ставок устраивает американский ЦБ, и регулятор не видит никаких сигналов для того, чтобы как-то менять текущую монетарную политику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Кроме того, поддержку нашим бумагам оказывают и растущие цены на нефть, которые сместились в диапазон $66-66,5 за баррель для сорта Brent. Плюс сегодня были опубликованы позитивные данные об исполнении консолидированного бюджета РФ за январь с профицитом 675,9 млрд рублей", - отметил Д.Монастыршин.