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11 марта 2019 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на опасениях замедления мировой экономики, раллировал НКНХ на новостях о дивидендах

Москва. 11 марта. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за откатом мировых площадок в минувшую пятницу на опасениях замедления мировой экономики; раллировали акции "Нижнекамскнефтехима" на новостях о высоких дивидендах за 2018 год.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 2465,94 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1176,71 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,4%.

Доллар подешевел до 66,02 рубля (-0,26 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,9%).

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы").

Индексы в США в пятницу снизились пятые торги подряд на фоне разочаровывающих данных с рынка труда США и сокращения экспорта КНР, которые усилили опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики.

Число рабочих мест в США в феврале выросло всего на 20 тыс. (минимум за 17 месяцев, с сентября 2017 года) после повышения на уточненные 311 тыс. в январе, эксперты ожидали роста на 175 тыс. Уровень безработицы в феврале сократился до 3,8% по сравнению с 4,0% месяцем ранее, что совпало с прогнозами экспертов. Это обусловлено возвращением госслужащих на рабочие места после окончания приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования ("шатдаун").

В пятницу Китай сообщил о том, что экспорт страны в феврале рухнул на 20% после повышения на 9,1% в предыдущий месяц. С учетом ухудшения экономического прогноза ЕЦБ в четверг, а также пятничных данных о падении заказов промышленных предприятий в Германии в январе новости из КНР усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики.

Между тем в понедельник выросла Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,6%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,1%) на фоне обещаний Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) обеспечить дополнительную поддержку экономике страны.

После выхода слабых данных о внешней торговле и инфляции в Китае глава НБК И Ган заявил, что у центробанка еще остаются возможности по снижению норм резервирования для банков страны, хотя сейчас они несколько меньше, чем в предыдущие годы. И Ган также пообещал обеспечить рост кредитования в этом году примерно на уровне повышения номинального ВВП и предоставить дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе за счет кредитных инструментов.

Нефть в понедельник также подорожала, Brent на $0,4 превысила уровень при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,62 за баррель (+1,3% и -0,8% в пятницу), апрельская цена WTI - $56,83 за баррель (+1,4% и -1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent поднялась на 1%, WTI - на 0,5%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц - до 834 штук, что предвещает некоторое ослабление активности в отрасли.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин, торги на российском рынке акций в понедельник прошли под диктовку "медведей", несмотря на позитивные настроения на мировых биржах и возвращение котировок нефти к росту.

Нефть Brent превысила $66 за баррель на фоне отчета Baker Hughes о сокращении в США числа активных нефтяных буровых. Рынок акций РФ отыграл снижение мировых площадок в пятницу из-за макроданных, которые продолжают указывать на замедление темпов роста мирового ВВП - февральские данные по рынку труда США вышли слабее ожиданий, китайский экспорт в феврале снизился на 20,7%, а ЕЦБ ухудшил прогноз по росту ВВП еврозоны (с 1,7% до 1,1%).

Настораживает также некоторое затишье со стороны переговорного процесса по торговому соглашению между США и КНР. Кроме того, перехватить инициативу покупателям на российском рынке мешает "дамоклов меч" новых санкционных угроз. Инвесторы на текущей неделе будут осторожны, наблюдая за важными статданными и событиями. Из статистики основное внимание стоит обратить на индексы промпроизводства США, Китая, еврозоны, а также на розничные продажи, индекс потребительских цен и заказы на товары длительного пользования в Штатах.

Волатильности в котировки может добавить и возвращающаяся в фокус внимания инвесторов тема Brexit. Во вторник британский парламент будет вновь голосовать по предложенному Терезой Мэй варианту выхода из ЕС. Если вариант будет отклонен (высокая вероятность), на следующий день парламентарии решат, быть ли "жесткому" Brexit. Последний сценарий маловероятен, поэтому в четверг парламент проголосует за перенос "дедлайна" Brexit c 29 марта на более поздний срок. В результате до конца недели ожидается продолжение боковой консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2450-2500 пунктов, считает А.Бахтин.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рынок акций России в понедельник так и остался в "зоне уныния". Индекс МосБиржи опустился ниже 2470 пунктов, но до области поддержки 2450-2455 пунктов не дошел. У индекса РТС остался актуальным боковик в пределах 1170-1190 пунктов.

Внешний фон приносит сигналы относительно снижения мировой экономики, и отечественный рынок не может остаться в стороне от этого. На прошлой неделе ЕЦБ объявил о готовности поддерживать банковскую систему еврозоны программой TLTRO после серии слабых макроэкономических данных, а на этой неделе Китай отчитывается по падению экспорта. Сама по себе зимняя статистика из Поднебесной может быть очень неоднородной из-за плавающих праздников, но в том, что экономика Китая теряет темпы роста, сомневаться уже не приходится.

Нефть Brent поднялась к $66,5 за баррель, однако вряд ли сможет в скором времени протестировать рубеж $70 за баррель, потому что предложения на сырьевом рынке все еще слишком много, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, китайские власти пообещали различные стимулы, что несколько ослабило тревоги инвесторов по поводу резкого падения экспорта из КНР. В ЕЦБ также задумались о стимулирующих программах, что отодвигает сроки отказа от политики отрицательных ставок.

Европейские рынки подросли, но впереди еще много рисков. Промышленное производство в Германии сократилось в январе на 0,8% при ожиданиях роста на 0,5%. Активной историей остается британский выход из Евросоюза. На вторник намечено голосование в парламенте по условиям "развода", но пока самым вероятным исходом голосования может стать очередной провал. В оппозиции даже поговаривают, что Т.Мэй должна будет признать свою вину и покинуть пост премьер-министра.

В UBS полагают, что во втором квартале рынок нефти станет еще более дефицитным, что приведет котировки Brent к уровню $70 за баррель. Между тем в Международном энергетическом агентстве полагают, что вторая сланцевая революция уже на подходе: к 2024 году ожидается, что США опередит РФ и Саудовскую Аравию по объемам экспорта, отмечает аналитик.

На российском рынке акций торговля по-прежнему остается в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, констатирует А.Кочетков.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на графике индекса РТС локальный минимум находится на уровне 1152 пункта, поэтому избежать снижения рынка акций в понедельник не удалось (локальная поддержка у индекса РТС находится на уровне 1165 пунктов). Сообщения о том, что суверенный фонд Норвегии выйдет из своих долей в российских нефтегазовых компаниях по инициативе Минфина страны, негативны для рынка акций РФ.

Новость о том, что в Италии работают над отменой антироссийских санкций, о чем сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте, не может быть драйвером роста рынка. В Европе как минимум несколько стран выступают за снятие санкций против РФ (Венгрия, Греция, Италия, Словакия, возможно, Австрия). Политики этих стран регулярно выступают с соответствующими заявлениями, но беда в том, что кроме Италии, обладающей третьей по величине экономикой в еврозоне, эти страны не относятся к тяжеловесам в экономическом и политическом смысле. А одной Италии не пересилить позицию Германии и Франции, которые выступают лишь против дальнейшего автоматического ужесточения санкций против РФ (эта позиция проявилась после инцидента в Керченском проливе) и не работают над отменой антисирийских санкций.

Учитывая сложившуюся ситуацию, индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450 пунктов. Возможно, усилия Пекина по стимулированию экономики своей страны начинают приносить плоды, но это будет ясно только через месяц, когда позитивные тенденции в строительстве и промышленном производстве начнут себя проявлять, считает А.Верников.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем пока перестали быть источником нервозности для рынков. Растет вероятность заключения соглашения между странами, возможно, даже к концу марта, однако основные разногласия о защите интеллектуальной собственности вряд ли удастся разрешить быстро, поэтому эти истории еще будут всплывать в дальнейшем.

Ситуация с Brexit на текущий момент имеет два наиболее вероятных сценария развития - либо британский парламент принимает текущий вариант соглашения, либо срок выхода из ЕС сдвигается с возможностью проведения повторного референдума. На текущий момент наименьшая вероятность исхода сейчас - у варианта выхода без соглашения.

Российский рынок акций с прошлой недели остается под давлением продавцов на фоне санкционных рисков, в частности, из-за законопроекта DASKA 2.0. Позитивным фактором является то, что в нем нет списка банков, как в прошлогодней версии законопроекта. Таким образом, при сохраняющейся высокой неопределенности перспектив этого законопроекта, похоже, наиболее жестким сценарием для России будет введение запрета на покупку новых выпусков госдолга, что хоть и вызовет негативную реакцию на рынке, но, возможно, будет не так болезненно для экономики, как возможный запрет на долларовые операции банков. Реакция рынка, соответственно, была достаточно сдержанной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-8,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%).

Лидерами роста выступили обновившие максимумы акции "Нижнекамскнефтехима": обыкновенные бумаги выросли до 90 рублей (+43,8%), "префы" - до 71,9 рубля (+70%).

Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию каждого типа. Всего рекомендовано направить на выплату дивидендов 36,495 млрд рублей, в том числе на обыкновенные акции - 32,128 млрд рублей, на привилегированные - 4,366 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 22 апреля.

Дивиденды рассчитаны с учетом прибыли отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет. Как известно, по итогам 2016 и 2017 годов компания воздерживалась от выплаты дивидендов, что было связано с вопросами финансирования строительства нового этиленового комплекса НКНХ.

Также подорожали бумаги "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+39,8%), ПАО "Белон" (MOEX: BLNG) (+3,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+9,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,2%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+5,3%), акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+4,6%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,5%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4,4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,602 млрд рублей (из них 8,674 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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