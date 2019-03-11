Перспективы акций растущих компаний в США выглядят позитивными - Julius Baer

Эксперты Julius Baer повышают оценку акций растущих компаний на американском рынке с "нейтральной" до "выше рынка" и сохраняем "нейтральную" - для европейского рынка. Эти инструменты обычно показывают динамику выше средней в поздних фазах "бычьего" рынка, когда прибыли в целом оказываются под давлением и инвесторы начинают концентрироваться на сегментах, остающихся в "зеленой" зоне. Рост в США сильно связан с технологическим сектором - главным образом, с бумагами разработчиков программного обеспечения и поставщиками интернет-услуг.

"Акции растущих компаний в целом и бумаги технологических и коммуникационных компаний в частности в последнее время были основными драйверами "бычьего" рынка, который традиционно концентрируется на отдельных секторах, - указывает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Несмотря на рост выше среднего в течение многих лет этот сегмент не выглядит переоцененным. По соотношению цены акции к доходу, эти бумаги торгуются с 50%-ной премией к их относительной цене, которая в целом соответствует долгосрочным средним уровням. Акции растущих компаний в Европе, по нашим оценкам, выглядят менее привлекательными. Этот сегмент является, пожалуй, главным направлением для инвестиций при падающей доходности гособлигаций Германии. Однако по нашим оценкам, доходности бундов, скорее всего, будут расти. Причина высокой корреляции двух инструментов заключается в большой доле акций компаний потребительского сегмента, которые, на наш взгляд, сохраняют оценку "ниже рынка" на фоне слабого роста и желания получить высокую оценку".