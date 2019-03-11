Доллар по-прежнему встречает серьезное сопротивление на уровне 66 руб. и выше - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть дня на валютном рынке доллар пытался удержать позиции выше 66 руб., однако давалось это американской валюте с большим трудом. Американская валюта по-прежнему встречает сильное сопротивление на уровне 66+ руб., и вероятно такая ситуация продолжится, пока доллар не получит должнои? поддержки со стороны факторов геополитического характера. В условиях нейтрального геополитического фона и в отсутствии санкционной риторики участники внутреннего рынка достаточно сдержанно отыгрывают динамику рынка forex. Кроме того, ряд участников банковского рынка по-прежнему предъявляют повышенный спрос на рублевую ликвидность: ставки МБК сохраняются вблизи максимумов с конца января, даже несмотря на приток в систему бюджетной ликвидности", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.