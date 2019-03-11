Прогноз по высокодоходным облигациям США остается смешанным - Julius Baer

"На прошедшей неделе американские высокодоходные облигации растеряли часть роста начала года: индекс Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index упал на 0,5% с исторического максимума, отмеченного в понедельник, 4 марта. После произошедшей коррекции доходность в секторе с начала года составила 5,8%, что, однако, является довольно высоким уровнем. При этом прогноз по нему остается неоднозначным. С одной стороны, ФРС США вряд ли станет повышать процентные ставки в обозримом будущем, о чем в последнее время говорили несколько представителей регулятора. Деньги продолжат притекать в высокорисковые секторы в поисках доходности. С другой стороны, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу циклического ухудшения экономической ситуации. По оценкам Федерального резервного банка Атланты, опирающимся на текущую статистику, ВВП США в текущем квартале прибавит 0,5%. Исторические данные указывают на то, что рост на уровне 0% сопровождается повышением числа дефолтов. Спред по высокодоходным американским облигациям опустился к нижней границе торгового диапазона, который мы прогнозируем на 2019 год", - руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.