Ожидаем колебания Brent в пределах 60-65 долларов за баррель - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть за неделю почти не изменились. Данные PMI обрабатывающей промышленности Китая вышли разочаровывающие, что подтверждает ожидания замедления экономики в обозримой перспективе. Соответственно, это снижает потенциальный объем потребления нефти Китаем. На стороне предложения стоит отметить то, что добыча нефти в США обновила исторический максимум - 12,1 млн баррелей в сутки, что, впрочем, пока компенсируется снижением добычи в других странах. Например, добыча в России снизилась на 75 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Сейчас Россия добывает 11,34 млн баррелей в сутки, необходимо еще снизить добычу на 153 тыс. баррелей, чтобы уложиться в квоту. Добыча в Венесуэле находится на уровне 1,05 млн баррелей в сутки, что почти на 200 тыс. меньше по сравнению с концом 2018 года. Мы считаем, что сейчас цены находятся на комфортных для производителей и потребителей уровнях. Добыча в США, скорее всего, будет расти, а ОПЕК+ будет ее сокращать, рынок близок к балансу. Ожидаем колебания Brent в пределах 60-65 долларов за баррель. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на середину апреля, и, скорее всего, намеченные цели по сокращению добычи участниками будут достигнуты", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.