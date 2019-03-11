На предстоящей неделе в настроениях фондовых инвесторов будет преобладать осторожность - БКС

"Российский рынок акций в понедельник открылся в "красной зоне" после длинных выходных. Торги происходят "под диктовку медведей", несмотря на позитивные настроения на мировых биржах и возвращение котировок нефти к росту. Внешний фон для отечественного рынка сдержанно позитивен. Азиатские биржи закрылись в "плюсе" - Nikkei прибавил 0,47%, Hang Seng - 0,99%, Shanghai Composite вырос на 1,92%. Европа сегодня торгуется в нейтральном ключе, американские фьючерсы движутся разнонаправленно. Нефтяные котировки уверенно устремились выше $66 на фоне сообщения Baker Hughes о сокращении за минувшую неделю на 9 ед. активных буровых в США. По-видимому, наблюдаемая динамика российских индексов связана с тем, что инвесторы отыгрывают слабую пятничную динамику на западных биржах. Настораживает также некоторое затишье со стороны переговорного процесса по торговому соглашению между США и КНР. Кроме того, перехватить инициативу покупателям на российском рынке мешает "дамоклов меч" новых санкционных угроз. На предстоящей неделе, по нашим ожиданиям, в настроениях инвесторов будет преобладать осторожность. Ближайшие дни будут довольно богаты на важные статданные и события. Из статистики основное внимание стоит обратить на индексы промпроизводства США, Китая, еврозоны, а также на розничные продажи, индекс потребительских цен и заказы на товары длительного пользования в Штатах. Повлиять на настроения нефтяного рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК (четверг) и МЭА (в пятницу). Волатильности в котировки может добавить и возвращающаяся в фокус внимания инвесторов тема Brexit. В результате до конца недели мы ожидаем продолжения "боковой" консолидации в диапазоне 2450-2500 по индексу МосБиржи", - заключает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.