Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 11 марта. Доллар США снижается и торгуется вблизи минимальных отметок с начала сессии, евро, напротив, умеренно укрепляется на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и коррекционного укрепления евро после сильного падения по итогам заседания ЕЦБ в прошлый четверг.

Курс доллара США составил 66,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,27 руб./EUR1, поднявшись на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,4 копейки - до 69,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 марта на 11,17 копейки, до 66,0763 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,34 копейки, до 74,2896 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшого коррекционного восстановления евро на глобальном рынке после сильного падения по итогам заседания ЕЦБ в прошлой четверг. Поддержку рублю оказывает позитивная динамика цен на нефть, рост которых обусловлен ожиданиями дальнейшего сокращения добычи в Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в апреле Саудовская Аравия планирует добывать менее 10 млн баррелей нефти в сутки, как и в марте, когда объем нефтедобычи был снижен на 500 тыс. б/с по сравнению с февралем. Это сообщение сигнализирует о готовности правительства Саудовской Аравии поддерживать цены на нефть, которые находятся ниже уровня, который требуется многим членам ОПЕК для достижения бездефицитного бюджета.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,65% - до $66,17 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени 0,64%, до $56,40 за баррель. На минувшей неделе Brent подорожала на 1%, WTI - на 0,5%.

Участники рынка анализируют также заявление ЦБ РФ об отсутствии влияния усиления санкционной риторики в отношении России на курс рубля. Рынок спокойно пережил публикацию полного текста законопроекта Конгресса США об антироссийских санкциях, при этом риски волатильности в целом для emerging markets сохраняются, отмечает ЦБ РФ. Законопроект конгрессменов был опубликован 27 февраля.

"Усиление санкционной риторики в отношении России не привело к значимым колебаниям курса рубля, доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года. Реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям первого квартала 2018 года", - говорится в опубликованном Центробанком РФ Обзоре рисков финансовых рынков.

"Российская валюта на старте недели пытается сохранить текущие уровни в основных валютных парах на относительно нейтральном внешнем фоне. На этой неделе локальную поддержку рублю может оказать успешное размещение ОФЗ в среду. Кроме того, публикация отчетов ОПЕК и Минэнерго США по рынку нефти в конце недели может поддержать рост нефтяных котировок и, как следствие, оказать умеренное позитивное влияние на российскую валюту. Основным риском для рубля по-прежнему остается санкционная тема, внимание к которой в последние две недели несколько снизилось, но возобновление которой, например, в связи с возможным обнародованием доклада Мюллера, способно вернуть российскую валюту выше отметок 67 в паре с долларом США", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Доллар по-прежнему не может закрепиться выше 66 руб./$1, и судя по всему, продолжит встречать серьезное сопротивление при дальнейшем продвижении вверх на внутреннем рынке, пока не получит должной поддержки со стороны факторов геополитического характера. В условиях нейтрального геополитического фона и в отсутствии санкционной риторики участники внутреннего рынка достаточно сдержанно отыгрывают динамику рынка Forex", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,89% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,89% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 8,23% и 8,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 8,68% годовых.