Аукционы ОФЗ привлекают значительный спрос, а это один из ключевых факторов интереса к рублю - "Открытие Брокер"

"Рубль незначительно укреплялся против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,89%, недельная - до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Ослабление рубля перед длинными выходными было вполне ожидаемым. Менее ожидаемым было то, что отечественная валюта вполне спокойно переживёт проблемную статистику из КНР. Впрочем, в данном случае можно говорить о том, что перспективы ужесточения денежной политики в еврозоне (или КНР) существенно уменьшились. Соответственно, высокая доходность рубля обеспечивает его защитой от чрезмерного ослабления, хотя в последнее время увеличилось число прогнозов, обещающих рублю ощутимую просадку. Тем не менее, аукционы ОФЗ привлекают значительный спрос, а это один из ключевых факторов интереса к рублю", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.