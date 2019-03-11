Индекс MVIS Russia не изменился, в индекс MVIS Russia Small Cap включили Детский мир после пересмотра - БКС

Состав индекса MVIS Russia, который отслеживают крупнейшие российские ETF RSX ($1,4 млрд активов под управлением), по итогам мартовского пересмотра не изменился, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В то же время акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) с весом на уровне 3,8% были включены в индекс MVIS Russia Small Cap (его отслеживает RSXJ ETF с $34 млн активов под управлением). При этом акции Raven Property (MOEX: RAVN) Group с весом 0,8% были из индекса компаний малой капитализации исключены.

"Включение акций "Детского мира" должно сгенерировать небольшой приток капитала в эти бумаги на уровне $1,3 млн. Однако, учитывая низкую ликвидность бумаг ритейлера, такой объем соответствует целым трем дням торгов", - отмечает В.Смольянинов.

Итоги пересмотра индексов MVIS Russia и индекса MVIS Russia Small Cap вступят в силу 15 марта после закрытия торгов.