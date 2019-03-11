С прицелом на год весь фундаментал пока по-прежнему "говорит" в пользу снижения европейской валюты - ГК "ФИНАМ"

"На глобальном валютном рынке после сильных движений на прошлой неделе опять затишье. Индекс доллара торгуется на достигнутых высотах - чуть выше 97 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар после небольшого технического отскока консолидируется в районе 1,125. С прицелом на год весь фундаментал пока по-прежнему "говорит" в пользу снижения европейской валюты. Первая цель снижения находится на отметке 1,10, вторая - на 1,05", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.