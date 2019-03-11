Укрепление рубля выше 64 руб./$1 маловероятно из-за сохранения высокого странового риска РФ - БКС

Укрепление рубля выше 64 руб./$1 в ближайшие недели маловероятно из-за сохранения высокого странового риска РФ, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Как говорится в обзоре инвестбанка, эксперты "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что при условии отсутствия негатива в течение ближайших 2-4 недель цены на нефть продолжат плавно расти до уровня $70 за баррель и выше. Среди потенциальных событий, которые могут негативно повлиять на стоимость нефти, аналитики отмечают неприятные сюрпризы от Brexit и/или торговых переговоров США-Китай.

"Удорожание нефти будет оказывать поддержку рублю, который может укрепиться до уровней 64,5-65,5 руб./$1. В случае заключения торгового соглашения США-КНР рубль (и нефть) могут получить дополнительную поддержку в конце марта от слабеющего доллара. Между тем укрепления рубля выше уровня 64 руб./$1 мы не ждем прежде всего в силу сохранения странового риска РФ на повышенных уровнях", - пишет В.Тихомиров.

Курс доллара США составил 66,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.