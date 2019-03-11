В целом четкого направления движения на российском рынке акций все еще нет - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии стремились к нижним границам краткосрочных "боковых" диапазонов (2450 по индексу МосБиржи и 1150 пунктов по индексу РТС), в то время как рубль не показывал единой динамики. Во второй половине дня в случае дальнейшего роста нефтяных котировок и общего тренда на повышение на биржах США настроения могут немного улучшиться, но в целом четкого направления движения на российском рынке акций все еще нет", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.