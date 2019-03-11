JPMorgan снизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать" и оценку на 18%

JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 120 рублей до 98 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Журоновой.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация c "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 117,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 99,2 рубля за штуку.