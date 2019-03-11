Рубль быстро отбил утреннюю атаку продавцов - БКС

"На старте сессии пара USD/RUB обновила трехнедельный максимум, но быстро ушла вниз, нивелировав большую часть восходящего импульса предыдущей сессии, однако к текущему моменту скорректировалась, неся сейчас умеренные потери. Пара EUR/RUB в понедельник открылась вверх, после чего также продемонстрировала нисходящее движение, однако затем начала восстанавливаться, торгуясь сейчас в небольшом "плюсе" на фоне роста евро на внешнем валютном рынке. В наше отсутствие в пятницу рисковые активы испытали существенное снижение, находясь под воздействием негативной статистики по экономике США и Китая. Кроме того, усилились опасения относительно возможного срыва американо-китайских торговых переговоров после того, как в СМИ появились сообщения, что заключение соглашения между двумя странами сталкивается с препятствием из-за нежелания китайской стороны участвовать в саммите лидеров США и Китая без предварительного заключения твердых договоренностей по готовящейся сделке. Однако к завершению предыдущей сессии внутридневной провал на большинстве рынков был выкуплен. К тому же на выходных президент США вновь выразил оптимизм относительно хода торговых переговоров. В результате сегодня рисковые активы демонстрируют позитивную динамику. Кроме того, большинство развивающихся валют в пятницу повышалось и сегодня многие из них сохранили данную тенденцию.

Учитывая тенденции в банковском секторе, где несколько крупных российских банков снизили ставки по валютным депозитам, многие инвесторы ждут увеличения спроса на иностранную валюту, что приведет к ослаблению рубля. Основную роль в данной тенденций играет санкционная неопределенность, связанная с новым антироссийским законопроектом, который может быть принят в США уже в ближайшие месяцы. Российский долговой рынок вновь демонстрирует негативную динамику. После роста в четверг индекс гособлигаций RGBI сегодня снижается, что также является фактором, оказывающим давление на рубль", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.