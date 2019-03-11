Рынок нефти внимательно следит за объемом предложения - Julius Baer

Котировки нефти в течение пятницы перешли от снижения к росту и к концу торгового дня во многом отыграли предыдущие потери, полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Падение цен происходило на фоне перспективы роста добычи в Ливии и ухода от рисков на финансовых рынках. Суверенный фонд Норвегии объявил о намерении частичного сокращения вложений в энергетический сектор для снижения рисков, связанных с падением цен на "черное золото". Это отразилось на нефтяной сфере в целом и привело к формированию "медвежьих" настроений, однако данный план еще требует одобрения политическим руководством страны.

Позднее появилась информация о замедлении буровой активности в США, что снизило риски перепроизводства сланцевой нефти в Соединенных Штатах и поддержало рост котировок. Прогноз объема предложения связан с неопределенностью по нескольким причинам, и большинство аналитиков расходятся в оценке динамики глобальных запасов "черного золота". Многие факторы на рынке не поддаются точному прогнозированию: например, неустойчивость мировой экономики, кризис в Венесуэле или санкции США против Ирана и скорое окончание периода действия исключений из них.

"В целом, мы отмечаем достаточный объем предложения в ближайшем будущем. Американская сланцевая нефть будет удовлетворять большую часть растущего спроса в мире. Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на сектор и считаем, что многочисленные малопредсказуемые политические факторы не смогут вывести котировки за пределы сложившегося торгового диапазона. Его верхняя граница (70 долл. США за баррель) определяется инфляцией топливных цен, которые сдерживают мировой спрос, а нижняя - перспективой сокращения инвестиций в сланцевой индустрии при ценах ниже 50 долл. США за баррель", - резюмирует эксперт Julius Baer.