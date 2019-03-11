Индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450 п. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Учитывая складывающуюся ситуацию, индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450. Это не Армагеддон! Плохие экономические данные из Поднебесной скоро забудутся, потому что феврале китайцы праздновали Новый год (Праздник весны) с 4 февраля по 10 февраля, а по факту руководство многих компаний отпустило сотрудников еще на несколько выходных дней. Это нетипичный месяц… Если брать статистку по импорту меди и железной руды в Китай за два месяца, то она хорошая. Импорт железной руды в этом году за первые два месяца выше на 5,4%. Возможно, усилия Пекина по стимулированию экономики начинают приносить плоды, но мы пока этого не знаем из-за того, что экспорт сырья - это опережающий индикатор. Но через месяц мы можем увидеть позитивные тенденции в строительстве и промышленном производстве", - прогнозирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"Андрей Верников.