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Главная / Мнения аналитиков / Индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450 п. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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11 марта 2019 года 14:35
Индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450 п. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Учитывая складывающуюся ситуацию, индексу МосБиржи на текущей неделе никак не избежать тестирования технической поддержки 2450. Это не Армагеддон! Плохие экономические данные из Поднебесной скоро забудутся, потому что феврале китайцы праздновали Новый год (Праздник весны) с 4 февраля по 10 февраля, а по факту руководство многих компаний отпустило сотрудников еще на несколько выходных дней. Это нетипичный месяц… Если брать статистку по импорту меди и железной руды в Китай за два месяца, то она хорошая. Импорт железной руды в этом году за первые два месяца выше на 5,4%. Возможно, усилия Пекина по стимулированию экономики начинают приносить плоды, но мы пока этого не знаем из-за того, что экспорт сырья - это опережающий индикатор. Но через месяц мы можем увидеть позитивные тенденции в строительстве и промышленном производстве", - прогнозирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"Андрей Верников.
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11 марта 2019 года 19:39
Москва. 11 марта. Доллар США дешевеет, после роста в первой половине дня евро также перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль несколько усилил темпы роста к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.11 марта 2019 года 19:30
Рынок акций РФ начал неделю со снижения на опасениях замедления мировой экономики, раллировал НКНХ на новостях о дивидендах
Москва. 11 марта. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов вслед за откатом мировых площадок в минувшую пятницу на опасениях замедления мировой экономики; раллировали акции "Нижнекамскнефтехима" на новостях о высоких дивидендах за 2018 год. читать дальше
.11 марта 2019 года 19:02
Эксперты Julius Baer повышают оценку акций растущих компаний на американском рынке с "нейтральной" до "выше рынка" и сохраняем "нейтральную" - для европейского рынка. Эти инструменты обычно показывают динамику выше средней в поздних фазах "бычьего" рынка, когда прибыли в целом оказываются под... читать дальше
.11 марта 2019 года 19:00
Москва. 11 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подрастают на фоне возросшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 марта 2019 года 18:44
"Большую часть дня на валютном рынке доллар пытался удержать позиции выше 66 руб., однако давалось это американской валюте с большим трудом. Американская валюта по-прежнему встречает сильное сопротивление на уровне 66+ руб., и вероятно такая ситуация продолжится, пока доллар не получит должнои?... читать дальше
.11 марта 2019 года 18:22
"На прошедшей неделе американские высокодоходные облигации растеряли часть роста начала года: индекс Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index упал на 0,5% с исторического максимума, отмеченного в понедельник, 4 марта. После произошедшей коррекции доходность в секторе с начала года... читать дальше
.11 марта 2019 года 17:53
"Цены на нефть за неделю почти не изменились. Данные PMI обрабатывающей промышленности Китая вышли разочаровывающие, что подтверждает ожидания замедления экономики в обозримой перспективе. Соответственно, это снижает потенциальный объем потребления нефти Китаем. На стороне предложения стоит... читать дальше
.11 марта 2019 года 17:39
"Российский рынок акций в понедельник открылся в "красной зоне" после длинных выходных. Торги происходят "под диктовку медведей", несмотря на позитивные настроения на мировых биржах и возвращение котировок нефти к росту. Внешний фон для отечественного рынка сдержанно позитивен. Азиатские биржи... читать дальше
.11 марта 2019 года 17:19
Аукционы ОФЗ привлекают значительный спрос, а это один из ключевых факторов интереса к рублю - "Открытие Брокер"
"Рубль незначительно укреплялся против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4370 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,89%, недельная - до 7,89%, а месячная осталась на уровне 8,23%. Ослабление рубля перед длинными выходными было вполне ожидаемым. Менее... читать дальше
.11 марта 2019 года 16:53
Индекс MVIS Russia не изменился, в индекс MVIS Russia Small Cap включили Детский мир после пересмотра - БКС
Состав индекса MVIS Russia, который отслеживают крупнейшие российские ETF RSX ($1,4 млрд активов под управлением), по итогам мартовского пересмотра не изменился, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время акции "Детского мира"... читать дальше
.11 марта 2019 года 16:35
С прицелом на год весь фундаментал пока по-прежнему "говорит" в пользу снижения европейской валюты - ГК "ФИНАМ"
"На глобальном валютном рынке после сильных движений на прошлой неделе опять затишье. Индекс доллара торгуется на достигнутых высотах - чуть выше 97 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар после небольшого технического отскока консолидируется в районе 1,125. С прицелом на год весь... читать дальше
.11 марта 2019 года 16:11
Укрепление рубля выше 64 руб./$1 в ближайшие недели маловероятно из-за сохранения высокого странового риска РФ, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. Как говорится в обзоре инвестбанка, эксперты "БКС Глобал Маркетс" ожидают, что при условии отсутствия негатива в... читать дальше
.11 марта 2019 года 15:56
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии стремились к нижним границам краткосрочных "боковых" диапазонов (2450 по индексу МосБиржи и 1150 пунктов по индексу РТС), в то время как рубль не показывал единой динамики. Во второй половине дня в случае дальнейшего роста нефтяных котировок и... читать дальше
.11 марта 2019 года 15:40
JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 120 рублей до 98 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Елены Журоновой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация c "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.11 марта 2019 года 15:37
Москва. 11 марта. Доллар США снижается и торгуется вблизи минимальных отметок с начала сессии, евро, напротив, умеренно укрепляется на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль немного растет к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и коррекционного укрепления евро после сильного падения по итогам заседания ЕЦБ в прошлый четверг. читать дальше
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