Рубль вырос на откате доллара - FxPro

"Российский рубль демонстрирует смешанную динамику, снижаясь к евро и прибавляя к доллару в начале торгов в понедельник, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Бивалютная корзина теряет 5 копеек, отскакивая от уровня 70, как и ранее в начале месяца. Пара USD/RUB теряет 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия в четверг, находясь на 66.08. EUR/RUB прибавляет 17 копеек за это же время и находится у 74.32. Такое движение котировок согласуется с глобальными трендами, где доллар отступает с пятницы после обновления многомесячных максимумов к корзине из 6-ти крупнейших мировых валют. Зачастую снижение поддерживает валюты развивающихся стран, так как делает вложения в них относительно более привлекательными".

На взгляд эксперта, ослабление доллара стоит считать коррекционным откатом, который может довольно быстро завершиться новой волной спроса на доллары в ближайшие недели или даже дни.

"И все же, на ультракоротком горизонте стоит обратить внимание на оптимистичные сигналы, которые подают рынки, - подчеркивает Александр Купцикевич. - В частности, индексы США сумели отыграть первоначальные потери, а фьючерсы на индекс растут в начале дня. При этом, нефть отбила первоначальный провал на 1.9 доллара по Brent в пятницу, вернувшись к $66.50 в начале дня. Таким образом, на рынках преобладает настрой выкупать активы после спадов, несмотря на плохие новости, что может стать сильным драйвером для роста в ближайшие дни. Сохранение этих настроений станет основой для отката USDRUB в область ниже 66, а по EUR/RUB может спровоцировать возврат к отметке 74. Говорить о шансах более глубокого погружения, на наш взгляд, преждевременно: слишком много тревожных сигналов от мировой экономики. К тому же, Банк России вполне может последовать за мировым трендом, смягчив свою риторику по монетарной политике, что способно негативно сказаться на рубле".