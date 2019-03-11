Инвесторам, которые выбирают между рублем, долларом и евро, мы рекомендуем обратить особое внимание на единую европейскую валюту - Аналитика Онлайн

"В понедельник на торгах Московской бирже за доллар дают 66 рублей 5 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 30 копеек. Индекс ММВБ упал до 2465 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 66 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает торговаться вблизи $3900. Решение Европейского Центрального Банка, озвученное в конце прошедшей недели, отправило курс евро против доллара на международном валютном рынке Форекс в крутое пике. Валютная пара евро/доллар протестировала новые минимумы с начала текущего года. Ранее мы уже неоднократно говорили, что у евро в текущем году может быть гораздо более серьезный потенциал к росту, чем у американского доллара. Возможно, сейчас самый лучший момент для входа. Поэтому тем инвесторам, которые выбирают между рублем, долларом и евро, мы бы рекомендовали обратить особое внимание на единую европейскую валюту, которая сейчас торгуется в районе 74 рублей. В перспективе текущего года имеет все шансы подняться до 78 - 79 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.